Máš-li proti nám něco, do země tě nepustíme. Argentina vydala zvláštní dekret

Lidé, kteří se chystají navštívit Argentinu, si musejí začít dávat pozor, jak se o této latinskoamerické zemi vyjadřují. Prezident Javier Milei totiž vydal dekret s nouzovým opatřením, který zakazuje vstup na území země lidem, kteří šíří nenávist proti Argentině a jejímu lidu, oznámila ve čtvrtek jeho kancelář. Milei to odůvodňuje projevy nepřátelství proti Argentinské republice z poslední doby.
Vládní dekret upravuje migrační zákon a rozšiřuje důvody pro zákaz vstupu na argentinské území. Zákaz vstupu hrozí například za „šíření nenávistných projevů v mluvené či písemné formě či za vyzývání k násilí proti argentinskému národu“ nebo za hanobení argentinských státních symbolů.
Za podobné činy bude také hrozit odebrání povolení k pobytu. Dekret uvádí, že se netýká například politické kritiky či ideologického nesouhlasu s argentinskou vládou.
Prezident v textu výnosu opatření zdůvodňuje strmým nárůstem nenávistných projevů proti Argentině a jejímu lidu v zahraničí. Konkrétnější nebyla ani jeho kancelář v tiskovém prohlášení.
Agentura AFP uvedla, že po mistrovství světa ve fotbale, ve kterém Argentina prohrála ve finále, Milei nařkl Brazílii, Mexiko či americké demokraty, že podněcují kampaň proti Argentině. Argentinská reprezentace čelila po finále silné kritice kvůli chování jejích hráčů po prohraném zápase se Španělskem. Podle mnohých pozorovatelů se argentinští fotbalisté nechovali v New Yorku sportovně.
Podle opozičního tisku může jít o další Mileiův pokus zpřísnit migrační politiku vzhledem k tomu, že některé vládní návrhy odmítl ústavní soud.
Výnos s naléhavým opatřením vstupuje v platnost ihned po podpisu prezidenta. Obě komory kongresu mají možnost text projednat a případně ho i odvolat.
Absolutní katastrofa. Španělská enkláva čelí přívalu migrantů, které nesmí deportovat
„Aby si lidé ve zbytku Španělska dokázali představit rozsah: je to, jako kdyby do Španělska během deseti dní připlulo milion lidí,“ varuje prezident autonomní španělské oblasti Ceuta Juan Jesús Vivas. Do této španělské enklávy na africkém pobřeží během pár dní z Maroka připlavalo skoro dva tisíce mladíků. Vláda má ale svázané ruce – podle rozhodnutí soudu je nesmí deportovat zpět do Maroka.
Boží plán? Nefér úder a obhajoba násilí, pravnuk diktátora se postaral o skandál
Ugandský boxer Aziz Abdul byl diskvalifikován za úder hlavou a po zápase ostře napadl rozhodčí. Jeden z novinářů ho navíc naštval články o pradědečkovi diktátorovi.
ŽIVĚ Ukrajina v noci čelila rozsáhlému ruskému útoku, zemřelo devět lidí
Nejméně devět mrtvých si vyžádaly útoky, které v noci na čtvrtek ruská armáda provedla v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. Dalších osm osob včetně dvou dětí je zraněných.
Trest za olíznutí brčka. Singapur uložil mladému Francouzi tučnou pokutu
Soud v Singapuru ve čtvrtek uložil pokutu 600 singapurských dolarů (přes 9800 korun) 19letému Francouzi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až tříměsíční vězení, informovala agentura AP.
Na Knížákově pohřbu promluví exprezident Klaus a ministr Klempíř. Zazní tři salvy
Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí také vystoupí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let.