Grafika: Vozítko začalo hledat důkazy o životě na Marsu. Prožijte znovu jeho přistání

Na Mars zamířilo s vozítkem Perseverance také 43 trubičkových pouzder na odebrané geologické vzorky. Úkolem těchto pouzder je chránit odebrané vzorky po dobu deseti let, během nichž by se měly dostat zpět na Zemi. To představuje extrémně vysoké nároky na technologické zpracování těchto pouzder. Musí být velmi lehká, maximálně odolná, aby přežila požadavky zpáteční cesty, a naprosto čistá, aby si budoucí vědci mohli být jisti, že to, co analyzují, je stoprocentní vzorek z Marsu nekontaminovaný ničím, co má původ na Zemi.

Podle plánu si pro vzorky přiletí jiná sonda, která s nimi vyletí na oběžnou dráhu Marsu. To bude další výjimečná chvíle celé mise. Ještě nikdy žádná člověkem vyrobená sonda nestartovala z cizí planety. Na oběžné dráze si náklad vyzvedne třetí sonda, která vzorky povrchu Marsu dopraví až na Zemi. S cestou nazpět pomůže Evropská vesmírná agentura (ESA).