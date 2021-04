Velký úkol pro vrtulník. Prohlédněte si ze všech stran Ingenuity a jeho let Marsem

První let na rudé planetě Vrtulník Ingenuity Živé vysílání

3D anatomie vrtulníku

Video NASA o misi

Plánované lety

Srovnání se Zemí

Vozítko Perseverance

Autoři

Kousek látky z křídla prvního motorového letadla bratří Wrightů je připevněn pod solárním panelem vrtulníku Ingenuity. Malý vrtulník Ingenuity, který letos v únoru bezpečně přistál spolu s vozítkem Perseverance na povrchu Marsu, stojí před velkým úkolem – uskutečnit svůj první řízený let v podmínkách zcela odlišných od těch pozemských. Ambice jeho tvůrců z Laboratoře proudového pohonu americké vesmírné agentury NASA jsou skutečně značné. Pokud se pokus, srovnávaný s prvním letem motorového letadla z dílny bratří Wrightů v roce 1903, podaří, otevře se tím cesta k vyvíjení větších strojů, které by v budoucnu mohly zajišťovat výzkum, přepravu materiálu či lidí na rudé planetě či na povrchu jiných těles ve vesmíru. Ultralehký vrtulník, velikostí připomínající běžný dron, zatím své letecké dovednosti vyzkoušel jen ve speciální simulační komoře napodobující prostředí Marsu. Zde obstál, ale reálné prostředí rudé planety má více nástrah, než byly uměle napodobované laboratorní podmínky.

Živé vysílání

Milníky, úskalí a cíle autonomního vrtulníku

1. zvládnutí cesty na Mars a bezpečné přistání na rudé planetě spolu s roverem Perseverance 2. ověření schopnosti samostatně udržovat optimální teplotu pro „přežití“ marsovských hluboce mrazivých nocí 3. ověření autonomního nabíjení pomocí solárního panelu 4. úspěšná komunikace mezi helikoptérou a řídícím týmem na Zemi prostřednictvím systému Mars Helicopter Base Station umístěného v roveru Perseverance 5. testování letových možností a funkčnosti technologií pro budoucí přepravu materiálů, vzorků pro výzkum či cestování lidí nebo strojů po Marsu

Anatomie vrtulníku Ingenuity Pomocí scrollování myší či pohybem na touchpadu je možné 3D model přibližovat či otáčet. Pro zobrazení více informací klikněte na jednotlivé nadpisy částí modelu. Telekomunikační zařízení Slouží ke komunikaci s roverem Perseverance a stanicí na orbitu Marsu. Solární panely Slouží k napájení systému šesti lithium-iontových baterií, které vrtulník pohánějí a slouží i pro ohřev zařízení. Na spodní straně fotovoltaického panelu je přilepen kousek látky z letadla bratří Wrightů, které uskutečnilo první motorový let na Zemi. Rotorový systém Ingenuity je vybavena čtyřmi rotujícími nosnými plochami speciálně vyrobenými z uhlíkových vláken uspořádaných do dvou rotorů o délce 1,2 m, které rotují navzájem v opačném směru rychlostí 2 400 otáček za minutu – tedy mnohem rychleji, než je obvyklé u vrtulníků na Zemi. Trup vrtulníku K pohonu vrtulníku poslouží lithium iontový akumulátor, který je napájený pomocí slunečních článků. V noci musí být aktivován zahřívací mechanismus, aby helikoptéra nezamrzla v důsledku silného poklesu teplot. Použitý hardware je sestaven většinou z veřejně dostupných produktů, například procesorová deska je tvořena 28 nanometrovým procesorem Snapdragon 801 z roku 2014. Použitý software běží v operačním systému Linux. Fotoaparáty a senzory Ingenuity nese dva fotoaparáty. Povrch Marsu bude snímkovat pomocí 13 megapixelového barevného fotoaparátu. Druhý pořizuje černobílé snímky a slouží pro navigaci. Vrtulník má na spodu umístěný též laserový výškoměr. Přistávací nohy Jsou vyrobeny ze speciálních uhlíkových vláken a slouží pro stabilitu a bezpečné přistání. Každá noha je o délce 0,384 m, což dává trupu asi 13 cm volného prostoru nad zemí. načítám 3D model

Výkon motoru: 350 W Celková výška: 0,49 m Hmotnost: 1,8 kg (tj. váha na Zemi, na Marsu 0,68 kg) Pohon: Solární panel umístěný v horní části rotoru nabíjí šest lithium-iontových baterií. Rozměry trupu: Trup je velikosti 13,6 cm x 19,5 cm x 16,3 cm. Doplňují jej čtyři přistávací nohy, každá o délce 0,384 m, což dává trupu asi 13 cm volného prostoru nad zemí.

Mrazivé noci a řídká atmosféra

V oblasti kráteru Jezero, kde vědecká mise vozítka Perseverance a testování letu Ingenuity probíhají, jsou extrémně mrazivé noci. Teplota během nich dosahuje -90 stupňů Celsia. Přežít marsovské noci se tak stalo jedním z prvních testů celého experimentu. Zabránit destrukci mrazem mají jednak odolné materiály použité při konstrukci dronu, ale i ohřevné zařízení, které udržuje stroj v optimální teplotě. První zkouška proběhla během prvního dubnového víkendu, kdy se vrtulník Ingenuity definitivně oddělil od vozítka Perseverance, z nějž do té doby čerpal veškerou energii. Teď se již musí spoléhat na vlastní solární panely. „Potvrdilo se nám, že má dobrou izolaci, správné zahřívání a dostatek energie v bateriích na to, aby přežil studené noci, což je velkým úspěchem našeho týmu,“ uvedla MiMi Aungová, šéfka projektu Ingenuity. Členové řídícího týmu Ingenuity z Jet Propulsion Laboratory vysvětlují okolnosti a obtíže vývoje autonomního vrtulníku a též i cíle, kterých chtějí dosáhnout pomocí testovacích letů na rudé planetě. Jinou překážkou, tentokrát už pro samotné létání, je jen asi jedno procento hustoty marsovské atmosféry ve srovnání s domovskou Zemí. Tato extrémně řídká atmosféra klade velké energetické nároky na vytvoření dostatečného vztlaku, potřebného pro to, aby se malý vrtulník dokázal odlepit od povrchu Marsu a byl schopen letu. Listy rotoru jsou proto například větší, než je obvyklé v podmínkách naší planety. Dále bylo nutné, aby se otáčely rychleji, než je potřeba pro uskutečnění letu na Zemi. Čím mohou naopak podmínky rudé planety letu pomoci, je asi třetinová gravitace ve srovnání s naší planetou. To umožňuje při určené rychlosti otáčení rotoru zvednout o něco více hmoty. Vývoj stroje, který je ultralehký a zároveň vyžaduje dostatek energie ze solárního zdroje, trval technickému týmu JPL šest let.

Vrtulník Ingenuity bude schopen pořizovat snímky během letu, nicméně jeho cíle nejsou vědecké. Vrtulník proto nemá zabudované žádné vědecké přístroje, na rozdíl od vozítka Perseverance, na jehož „břichu“ absolvoval 473 milionů kilometrů dlouhou cestu kosmického letu na Mars. Vozítko bude vrtulník po dobu zkušebních letů „pozorovat“ z bezpečné vzdálenosti a bude obstarávat i komunikaci s řídícím týmem na Zemi. Ingenuity se podle plánů pokusí až o pět testovacích letů v rámci demonstračního období, které je stanoveno na 30 marsovských dnů (tedy 31 dní na Zemi). První, klíčový let bude z hlediska letových možností velmi jednoduchý: autonomní vrtulník se vznese do výšky cca tři metry a po chvíli opět dosedne na přistávací plošině. Už tento jednoduchý manévr se v případě úspěchu zapíše do dějin letectví a kosmonautiky. Při dalších pokusech se bude dráha letu rozšiřovat, Ingenuity se vznese výš a bude zkoušet létat desítky metrů v horizontální poloze, případně přistát mimo běžnou přistávací plochu.

Přehled plánovaných testovacích letů V komunikaci mezi Marsem a Zemí je několikaminutové zpoždění. Vrtulník proto není možné ovládat ze Země přímo joystickem, ani kontrolovat průběžné technické údaje během letu. Ingenuity poletí podle nahraného navigačního programu. Zda byl pokus úspěšný, to se řídící tým dozví až po skončení testu. 1 Autonomní vrtulník se vznese do výšky cca tři metry a po chvíli opět dosedne na přistávací plošině. 2 Pokud bude první letový pokus vyhodnocený jako úspěšný, půjde se na druhý pokus. V jeho rámci by vrtulník mohl vystoupat až do výše pěti metrů, poté pokračovat několik metrů v horizontálním letu tam a zase zpět nad místo přistání, kde by i opětovně přistál. Celková doba letu může být cca 90 sekund. 3 Pokud se úspěšně vyhodnotí i druhý testovací let, vyzkouší test číslo 3 schopnost vrtulníku letět dál a rychleji, tedy až 50 metrů od letiště a poté se vrátit. Celková doba letu může být cca 90 sekund. 4+ Tyto lety by mohly dále prozkoumat letové možnosti Ingenuity, včetně létání v denní dobu, kdy se očekává větší vanutí větru, létání ve větších výškách se změnami směru či rychlosti letu či přistání na jiném vhodném místě.

Každý úspěšný pokus umožní řídícímu týmu rozšířit dráhu následujícího letu. Naopak, pokud daná mise nesplní očekávání, tým se může rozhodnout let zopakovat v tom samém plánu. Vrtulník bude přitom startovat z letiště o celkové ploše 10 x 10 metrů a na toto místo se bude i vracet. Inženýři týmu přitom nepočítají s tím, že by stroj byl ve vzduchu zpravidla déle než 90 sekund při každém letu. Vzhledem k několikaminutovému zpoždění v meziplanetární komunikaci nebude řídící tým JPL moci vrtulník při testovacích letech ovládat ze Země napřímo joystickem nebo kontrolovat průběžné technické údaje během samotného letu. Všechny informace o jeho úspěšnosti či neúspěšnosti dostanou inženýři až po ukončení celého letového pokusu. Helikoptéra bude tedy muset dělat některá vlastní „rozhodnutí“. Během samotného letu tak bude například analyzovat data snímaná senzory a snímky okolního terénu a vyhodnocovat, zda zůstat na předem naprogramované dráze letu.

Vrtulník bude startovat z letiště o celkové ploše 10 x 10 metrů a na toto místo se bude zpravidla též vracet. Na místo jej dopravilo vozítko Perseverance a poté se přesunulo do bezpečné vzdálenosti mimo letovou plochu, odkud bude samotný let „pozorovat“, pořizovat snímky a pomáhat s komunikací se Zemí.

Hustota atmosféry Marsu je extrémně nízká. Odpovídá podmínkám ve výši 30 km nad Zemí

Vzhledem k extrémně nízké hustotě atmosféry rudé planety se vzlétnutí na povrchu Marsu přirovnává k létání ve výšce 30 000 m nad zemským povrchem, tedy ve výšce, které nikdy dosavadní vrtulníky nedosáhly. V praxi zpravidla vrtulníky nelétají výš než 3000 metrů nad mořem a běžná letová hladina pro dopravní letadla nepřekračuje 13 000 metrů nad mořem. Extrémních výšek dosáhlo například proudové průzkumné letadlo Lockheed SR-71, známé jako Blackbird, s nímž v roce 1976 pilot dosáhl rekordu, když za vysoké rychlosti letěl ve výšce 25 900 metrů nad mořem.

Otevírání nových možností

„Budeme se učit po celou dobu postupu a náš tým bude schopen přidat v budoucnu další dimenze do způsobu výzkumu jiných těles,“ uvádí MiMi Aungová, šéfka projektu vrtulníku Ingenuity. Naznačuje tak, co může testování létání na Marsu přinést do budoucna. Pokud budou technologie použité pro první let na Marsu úspěšné, otevřou dveře dalšímu vývoji budoucích pokročilejších vzdušných strojů pro další robotické či lidské mise na Mars. Budoucí vrtulník by tak mohl mít daleko větší možnosti ohledně průzkumu obtížně přístupných míst v terénu rudé planety, které nejde zachytit ze satelitů na orbitě či které jsou obtížně přístupné pro operující vozítka. Uvažuje se též o možnosti, že by budoucí helikoptéra mohla již přenášet z místa na místo lehký náklad.

Perseverance rover

je šestikolový automatický vědecký rover o hmotnosti 1043 kilogramů je velký zhruba jako automobil, 3 metry dlouhý a 2,2 metry vysoký bude sbírat vzorky hornin, které by v budoucnu měly být přepraveny na Zemi SuperCam Mastcam Z RIMFAX MOXIE PIXL SHERLOC MEDA SuperCam přístroj na zjišťování chemického složení hornin a půdy, včetně molekulárního a atomového složení je umístěn na “hlavě” vozítka Mastcam Z systém kamer, které dokážou přiblížit, zaostřit a pořídit 3D panoramatické a barevné snímky i videa vysokou rychlostí, takže vozítko dokáže zkoumat i velmi vzdálené objekty SHERLOC spektrometr, laser i kamera v jednom namontované na paži vozítka Perseverance dokáže odhalit minerály, organické molekuly a případné důkazy o minulém životě MOXIE přístroj, který připravuje půdu pro budoucí lidské mise na Mars vyzkouší způsob, jakým by v budoucnosti mohli výzkumníci vyrábět kyslík pro dýchání a pohon z marťanské atmosféry PIXL identifikuje chemické vzorky ve velmi detailním měřítku má také fotoaparát na superdetailní snímky textury hornin a půdy MEDA meteorologická stanice bude měřit rychlost a směr větru, množství prachových částic ve vzduchu a teplotu a vlhkost atmosféry RIMFAX přístroj využívající radarové vlny k měření povrchu pod vozítkem je umístěn na spodní části roveru