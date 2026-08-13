Maroko vrací úder Španělsku: proč přijímá migranty? Podle ministra tam mizí děti

Pokud chce být Španělsko za anděla a všechny přijímat, mělo by to říct na rovinu a my otevřeme hranice. Nebude pak nutit lidi skákat přes ploty nebo riskovat život na moři, řekl marocký ministr spravedlnosti. Opřel se tak do Španělska za to, že přijímá a tím i legalizuje nelegální migranty, kteří dorazí na jeho území.
„V současné době bráníme odchodu migrantů – nejen Maročanů, ale i ostatních. Ale jakmile dorazí do Španělska, jsou přijati a jejich situace je zlegalizována,“ stěžoval si ministr podle španělské tiskové kanceláře EFE.
Například migranti ze subsaharské Afriky podle něj marockým policistům říkají: „Proč nás zastavujete, když nás Španělsko stejně přijme?“ Dva státy, které spolu sousedí, nemohou podle něj mít zcela protichůdnou migrační politiku.
Marocký ministr také důrazně vyzval Španělsko, aby Maroku vrátilo všechny marocké nezletilé děti, které se nacházejí v Ceutě i ve zbytku Španělska, a to ještě před začátkem školního roku. Argumentuje jejich ochranou a zmínil, že Maroko obdrželo zprávy o jejich mizení, zneužívání či napadání ve Španělsku.
Španělské zákony ale navracení nezletilých komplikují. Pokusy o rychlé vrácení dětí v minulosti (např. v roce 2021) španělské soudy označily za nezákonné.
„Zatímco my vstupům bráníme, oni migranty přijímají,“ stěžoval si ministr opakovaně. Nedávná masivní migrační vlna v enklávě Ceuta byla podle něj způsobena verdiktem španělského Nejvyššího soudu z července 2026, který zakázal okamžité vrácení nelegálních migrantů zachycených na moři při pokusu doplavat do Španělska.
Ouahbi nicméně označil Španělsko za přátelskou zemi a vyjádřil ochotu Maroka vypracovat dlouhodobý plán pro definitivní vyřešení migračního problému. Podle jeho názoru řešení vyžaduje „pevná a odvážná“ rozhodnutí“ a v některých případech i „obtížná“ rozhodnutí.
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