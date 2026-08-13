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Zahraničí

Maroko vrací úder Španělsku: proč přijímá migranty? Podle ministra tam mizí děti

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Pokud chce být Španělsko za anděla a všechny přijímat, mělo by to říct na rovinu a my otevřeme hranice. Nebude pak nutit lidi skákat přes ploty nebo riskovat život na moři, řekl marocký ministr spravedlnosti. Opřel se tak do Španělska za to, že přijímá a tím i legalizuje nelegální migranty, kteří dorazí na jeho území.

Spain Ceuta
Nedávná masivní migrační vlna v enklávě Ceuta byla podle marockého vládního politika způsobena verdiktem španělského Nejvyššího soudu z července 2026, který zakázal okamžité vrácení nelegálních migrantů zachycených na moři při pokusu doplavat do Španělska.Foto: AP – Antonio Sempere
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„V současné době bráníme odchodu migrantů – nejen Maročanů, ale i ostatních. Ale jakmile dorazí do Španělska, jsou přijati a jejich situace je zlegalizována,“ stěžoval si ministr podle španělské tiskové kanceláře EFE.

Například migranti ze subsaharské Afriky podle něj marockým policistům říkají: „Proč nás zastavujete, když nás Španělsko stejně přijme?“ Dva státy, které spolu sousedí, nemohou podle něj mít zcela protichůdnou migrační politiku.

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Marocký ministr také důrazně vyzval Španělsko, aby Maroku vrátilo všechny marocké nezletilé děti, které se nacházejí v Ceutě i ve zbytku Španělska, a to ještě před začátkem školního roku. Argumentuje jejich ochranou a zmínil, že Maroko obdrželo zprávy o jejich mizení, zneužívání či napadání ve Španělsku.

Španělské zákony ale navracení nezletilých komplikují. Pokusy o rychlé vrácení dětí v minulosti (např. v roce 2021) španělské soudy označily za nezákonné.

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„Zatímco my vstupům bráníme, oni migranty přijímají,“ stěžoval si ministr opakovaně. Nedávná masivní migrační vlna v enklávě Ceuta byla podle něj způsobena verdiktem španělského Nejvyššího soudu z července 2026, který zakázal okamžité vrácení nelegálních migrantů zachycených na moři při pokusu doplavat do Španělska.

Ouahbi nicméně označil Španělsko za přátelskou zemi a vyjádřil ochotu Maroka vypracovat dlouhodobý plán pro definitivní vyřešení migračního problému. Podle jeho názoru řešení vyžaduje „pevná a odvážná“ rozhodnutí“ a v některých případech i „obtížná“ rozhodnutí.

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„Policisté nenávidí muslimy, i nás španělské muslimy. Drží s fašisty a neonacisty, kteří sem táhnou a útočí na Maury,“ říká jedna z místních z Ceuty. | Video: Veronika Rodriguez
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