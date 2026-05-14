Maroko oznámilo nález těla pohřešované americké vojačky

Na marockém pobřeží se podařilo objevit tělo americké vojačky, již hledaly pátrací týmy od chvíle, co spolu s kolegou zmizela 2. května poblíž útesů na jihozápadě země. O nálezu v noci informovala marocká armáda.
Pozůstatky prvního vojáka byly z moře vytaženy již v sobotu. Oba zemřeli poté, co se ve svém volnu vypravili na skály a zřítili se, napsala agentura AP.
Velitelství americké armády pro Afriku vojačku identifikovalo jako devatenáctiletou Mariyah Symone Collingtonovou z Floridy. Její pozůstatky převezla marocká armáda vrtulníkem na patologii, poté bude tělo převezeno do Spojených států.
Collingtonová se 2. května vypravila s kolegou Kendrickem Lamontem Keyem na skalnatý mys na jihozápadním marockém pobřeží.
Po zmizení obou vojáků zahájily americké, marocké a spojenecké síly rozsáhlé pozemní, vzdušné a námořní pátrací operace. Americké velitelství pro Afriku uvedlo, že pátrání pokrylo více než 8000 kilometrů čtverečních mořské plochy a okolního pobřeží. Do akce se zapojilo více než deset letadel, maročtí jeskynní potápěči a bezpilotní podvodní plavidlo.
Keyovo tělo našly pátrací týmy v sobotu, jeho kolegyni se jim podařilo objevit v úterý. Okolnosti jejich úmrtí se stále vyšetřují.
Oba vojáci byli součástí cvičení African Lion (Africký lev), které začalo v dubnu a do kterého se zapojilo přes 7000 příslušníků armád z více než 30 zemí. Vedle Maroka je hostilo také Tunisko, Ghana a Senegal.
Mohlo by Vás zajímat: Desítky amerických veteránů a rodinných příslušníků vojáků byly ve Washingtonu zadrženy poté, co v budově Kongresu protestovaly proti válce s Íránem
„Sociální kobra.“ Juchelka žasne nad fintami Čechů: má plán, jak je zastavit
Zneužívání sociálních dávek. Až dosud se v této souvislosti výrazněji ukazovalo na Ukrajince žijící v Česku. Jenže i Češi umí být vynalézaví a neváhají úřadům lhát. Právě na tyto lidi se hodlá ministerstvo práce a sociálních věcí víc zaměřit. Šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO) deníku Aktuálně.cz popsal své plány.
USA a Čína by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu, varoval Trumpa Si
Čínský vůdce Si Ťin-pching uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury.
„Afrika to od Evropy během staletí fakt pěkně schytala,“ říká spisovatelka Pekárková
Od roku 2005 žije v Anglii a v životě už se živila ledasčím. V roce 1985, krátce před dokončením Přírodovědecké fakulty UK, prozaička Iva Pekárková emigrovala z Československa a v New Yorku i Londýně jezdila s taxíkem, pracovala jako barmanka, tlumočnice či sociální pracovnice. Nyní je kostelnicí v unitářském kostele a v nakladatelství Ikar jí vychází nový román Pepřové pocity.
Vyřazení Chorého a Douděry jsme dostali nařízené, každý máme šéfa, přiznal Trpišovský
Přišel o dva klíčové hráče sestavy, kteří byli kvůli disciplinárním prohřeškům vyřazení s kádru. Souhlasil trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský s interním trestem pro Tomáše Chorého a Davida Douděru? "Dostali jsme to svým způsobem nařízené," přiznal kouč v rozhovoru pro stanici Oneplay po středečním utkání s Jabloncem, v němž si Slavia definitivně zajistila titul.
Na Výstavišti začíná 31. ročník festivalu Svět knihy, Pavel se na něm setká se Snyderem
Na pražském Výstavišti dnes začíná 31. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou je letos Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha.