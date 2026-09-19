Marketing místo strategie? Zalužnyj se ostře vypořádal se Zelenským i se Západem

Volodymyr Zelenskyj podle něj nahradil reálnou dlouhodobou vojenskou strategii politickým marketingem. Ukrajinské vedení totiž chce bojovat s Ruskem jeho vlastními zbraněmi – masou vojáků nahnaných do zákopů. Armády NATO přirovnává k francouzským vojákům z roku 1914, kteří šli do první světové války v zářivě červených kalhotách. Valerij Zalužnyj si ve svém posledním vyjádření nebral servítky.
Takhle ostrý bývalý velitel ukrajinské armády a velvyslanec Kyjeva ve Velké Británii Valerij Zalužnyj už dlouho nebyl. V autorském textu Válka, která změnila všechno, napsaném pro Ukrajinskou pravdu, si vzal na paškál všechny včetně prezidenta Volodymyra Zelenského.
Co myslí Zalužnyj, když píše o „prokletém marketingu, který zabíjí“? Podle jeho slov dochází na Ukrajině k nahrazení vojenské strategie politickým marketingem, PR a honbou za zhlédnutími na sociálních sítích.
Ukrajinskému prezidentovi vytýká snahu diktovat vedení války podle politických potřeb i neochotu přijmout v roce 2023 varování před rozhodnutím za každou cenu útočit proti opevněným ruským postavením.
Zelenskému a jeho nejužšímu okruhu navíc vytýká pokrytectví, když se dnes staví do role pionýrů technologií. V listopadu 2023 totiž publikoval Zalužnyj (tehdy ještě jako vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil) v časopise The Economist přelomovou esej, kde otevřeně přiznal, že válka se dostala do patové situace, protože technologické možnosti obou stran jsou vyrovnané.
Z kritiků pionýři technologií
Zelenskyj tehdy Zalužného velmi tvrdě zkritizoval. Na tiskové konferenci prohlásil, že na frontě žádná patová situace není, a lidé blízcí vlivnému šéfovi prezidentské kanceláře Andreji Jermakovi obvinili Zalužného z vyvolávání paniky a usnadňování práce ruské propagandě.
Po Zalužného odvolání přitom kancelář prezidenta udělala z technologií, dronů a robotizace své hlavní politické téma. Zelenskyj začal osobně vyhlašovat plány na výrobu milionu dronů ročně, zakládat samostatné Síly bezpilotních systémů a prezentovat Ukrajinu na mezinárodní scéně jako světového lídra v obranných technologiích.
„Ti, kteří si ještě před třemi lety budovali vůči mně výhrady, dnes ujišťují, že technologie jsou jejich jediným správným rozhodnutím,“ komentuje to hořce Zalužnyj.
Nitku suchou ale nenechal Zalužnyj ani na spojencích ze Západu. Kritizuje je za zbabělost, alibismus a paralyzující strach z Putina („strach nedráždit šelmu“) z obavy před jadernou eskalací.
Armáda NATO zamrzlá v čase
Západ podle něj obětoval ukrajinské životy výměnou za pomalé a dávkované dodávky zbraní (tanky, stíhačky a rakety začali spojenci dodávat až v pozdější fázi války).
Zalužnyj také tepe armády NATO za to, že jsou zamrzlé v čase – posílají na Ukrajinu tanky a dělostřelectvo, jako by se psal rok 1980, a vůbec nechápou, že tato technika je proti dnešnímu propojení dronů a umělé inteligence bezbranná. Armády NATO přirovnává k „vojákům tmavomodrém kabátě a červených kalhotách“, kteří šli v roce 1914 proti kulometům.
Ani současné velení ukrajinské armády neušlo kritice svého bývalého velitele. Zejména za to, že se pokouší s novými technologiemi bojovat podle starých sovětských doktrín – tedy naháněním lidí do zákopů a snahou držet či dobývat území za každou cenu. Tento přístup podle něj zničil důvěru veřejnosti a dostal mobilizaci na Ukrajině do slepé uličky.
Ukrajinská armáda dlouhodobě trpí vnitřním rozkolem mezi mladší vlnou důstojníků (orientovaných na technologie a šetření lidských životů) a starší gardou, která je často kritizována za akceptování vysokých ztrát při obraně symbolických bodů, jako byl Bachmut nebo Pokrovsk.
Pochválil Rusy
A koho Zalužnyj chválí? Paradoxně Rusy. Velvyslanec přiznává, že na rozdíl od Ukrajiny a Západu dokázalo Rusko přejít od chaosu k systémovému přístupu.
Rusové podle něj nevnímají drony jen jako hračky, ale zapracovali je do celkové doktríny, propojili je s masovou výrobou a umělou inteligencí a to jim dává převahu na bojišti.
„Stará pravidla již neplatí. To denně demonstruje rusko-ukrajinská válka,“ uzavírá Zalužnyj. „Systémová odpověď musí být založena na vybudování takové strategie, v níž se výroba a zavádění nových technologických řešení stane součástí systémových kroků jak ohledně obrany, tak ovlivňování možností Ruska pokračovat ve válce,“ dodává.
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