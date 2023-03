Počet obyvatel: nula. To, co Rusové provedli v Marjince, nemá na bojišti srovnání

Marjinka už není. Ukrajinské město, které leželo necelých 30 kilometrů jihozápadně od Doněcku, přestalo existovat. Zatímco v jiných zničených městech, jako jsou například Vuhledar nebo Bachmut, stále zůstávají poslední civilisté, v Marjince už nikdo kromě vojáků není. Záběry, které v posledních dnech obletěly svět, se tak staly smutnou připomínkou ruské agrese, která tu trvá už od roku 2014.

Marjinka má 0 obyvatel. Město na frontové linii připomíná epicentrum jaderného výbuchu. | Video: Asociated Press, Aktuálně.cz/Youtube/MFA of Ukraine

Dříve poklidná Marjinka, ve které žilo téměř deset tisíc obyvatel, začala trpět už před devíti lety, kdy Rusové poprvé vtrhli do ukrajinského Donbasu. Záběry agentury AP a snímky z ruského dronu nyní ukázaly, že město, počtem obyvatel původně srovnatelné třeba s východočeskou Litomyšlí, teď připomíná spíš epicentrum výbuchu jaderné pumy svržené koncem druhé světové války na japonskou Hirošimu.

Policejní náčelník Marjinky Artem Šus se domnívá, že Rusové záměrně ostřelují i zbylé ruiny, aby "zničili všechno, co se dá využít k úkrytu. Bez ohledu na to, zda se jedná o obytný, nebo vojenský objekt. Jejich taktika není dostatečná, takže prostě ničí vše." Ukrajinci veškeré civilní obyvatelstvo evakuovali do listopadu 2022. "Protože není možné, aby tam žilo," dodal Šus pro agenturu AP.

Na záběrech je vidět, jak proti zbylým troskám, kde se ještě mohou vojáci ukrýt, útočí tanky nebo na ně dopadají dělostřelecké granáty. Zbylé části města jsou už srovnány se zemí. Obě bojující strany čekají v zákopech, někde jen tři sta metrů od sebe. Ruští vojenští blogeři tvrdí, že v Marjince útočí především proruští separatisté.

Velitelé je vyženou do bezhlavého útoku, Ukrajinci je následně likvidují. Tím prozradí svá stanoviště, okupanti na ně zaútočí tanky nebo dělostřelectvem a pošlou další vlnu vojáků, popsali situaci novináři z The New York Times, kteří se dostali k vytrvale se bránícím Ukrajincům.

"Marjinka zmizela. Tak vypadají následky činnosti teroristického Ruska. Od Islámského státu se příliš neliší," uvedl vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Situaci přirovnal k bojům v Sýrii a Iráku a chování džihádistické organizace, která tehdy rozsáhlá uzemí v obou zemích s pomocí vyhroceného násilí a zastrašování ovládala.



V ukrajinské Marjince drží pozice vojáci 79. samostatné výsadkové útočné brigády. Ve zcela zničeném městě jsou podle deníku The New York Times připraveni při obraně Ukrajiny zemřít.