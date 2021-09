Marija Butinová, vězněná v USA jako cizí agentka, se stane ruskou poslankyní

Marija Butinová, která před třemi lety skončila v americkém vězení jako agentka cizí mocnosti, se stala poslankyní Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Stalo se tak poté, co se svého čerstvého poslaneckého mandátu vzdal gubernátor Kirovské oblasti Igor Vasiljev. Oznámila to v pátek agentura Interfax.

Butinová i Vasiljev kandidovali za vládní stranu Jednotné Rusko, která podle dnes oznámených oficiálních výsledků nedělní volby vyhrála a udržela si v dumě dvoutřetinovou většinu, potřebnou k případným změnám ústavy.

"(Gubernátorovo) prohlášení bude předáno ústřední volební komisi. Mandát bude předán Mariji Butinové, zaregistrované kandidátce na poslankyni, která byla druhá v pořadí na stranické kandidátce v oblasti," uvedlo místné oddělení Jednotného Ruska. Vládní strana získala v Kirovské oblasti necelých 30 procent hlasů, tedy výrazně méně než v celostátním měřítku.

Na jaře Butinová v Kirovské oblasti vyhrála stranické primárky.

Bývalá asistentka ruského senátora Alexandra Toršina proslula poté, co ve Spojených státech, kam přicestovala na studentské vízum, byla v červenci 2018 zatčena. Ministerstvo spravedlnosti ji obvinilo ze "zločinného spiknutí", protože v USA působila jako agent cizí mocnosti, aniž o tom uvědomila úřady, jak požaduje zákon. Butinová koncem roku přistoupila na dohodu s žalobci a přiznala vinu.

Americký soud pak poslal Rusku v roce 2019 na osmnáct měsíců do vězení poté, když se přiznala, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a přes ruského prostředníka je předat do Moskvy. Hned po odpykání trestu, do kterého se jí započetlo devět měsíců ve vazbě, byla vyhoštěna.

Butinová tehdy odmítla, že by pracovala pro nějakou špionážní síť. Ruské úřady trvaly na tom, že kauza byla vykonstruovaná a že byla Butinová k přiznání donucena. V rodné zemi se jí dostalo okázalého přivítání. Po návratu získala práci v úřadu ruské ombudsmanky, kde měla mít na starosti Rusy uvězněné v zahraničí. Uplatnění našla rovněž ve státem financované televizi RT.

V dubnu navštívila ve vězení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, se kterým se před kamerou dohadovala o podmínkách jeho věznění.