Další problémy podnikatele Kočnera z kauzy Kuciak. Měl své lidi mezi novináři

Vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové odhaluje také to, že podnikatel Marián Kočner měl pravděpodobně svého člověka i mezi novináři. O Kočnerovi přitom Kuciak psal a podle nepotvrzených informací je podezřelý z objednávky reportérovy vraždy. Píše o tom slovenský deník SME.

Podezření, že ve prospěch Kočnera mohla pracovat žurnalistka Martina Tvardzíková Ruttkayová, se objevilo už v minulosti. Ruttkayová to popřela.

S Kočnerem ale určitě spolupracoval bývalý investigativní novinář, později šéf kontrarozvědky Slovenské informační služby (SIS) Peter Tóth. Ve výpovědi na policii sám přiznal, že pro Kočnera sledoval nepohodlné novináře, mezi kterými byl i Kuciak. Ten byl zavražděn spolu se svou přítelkyní loni v únoru, případ stále vyšetřuje policie.

Tóth Kočnerovi pomáhal i s facebookovou stránkou Na pranýři. Přes tu podnikatel útočil na reportéry, kteří upozorňovali na jeho kauzy. Kočner figuruje na policejních seznamech takzvaných mafiánských skupin, které v roce 2011 unikly na veřejnost a které čítají desítky jmen lidí údajně spojených s organizovaným zločinem.

Kočner například tvrdil, že reportéři nehledají pravdu, ale píšou na objednávku toho, kdo jim zaplatí. Zjištění vyšetřovatelů v případě Kuciakovy vraždy ale naznačují, že si takto mohl novináře kupovat naopak Kočner.

Deník SME vychází z informací, které jsou součástí vyšetřovacího spisu k vraždě. Konkrétně jde o komunikaci, kterou policie zajistila u Tótha, když se 5. října 2018 přihlásil, že chce v kauze vypovídat jako utajený svědek.

Právě v den, kdy šel Tóth vypovídat na policii, ho údajně kontaktoval jeden z klíčových manažerů finanční skupiny Penta Martin Danko. Bylo to několik dní poté, co slovenská policie zadržela podezřelé z vraždy Kuciaka.

Danko přes zabezpečenou mobilní aplikaci Threema poslal Tóthovi zprávu, ve které se zajímal o situaci kolem novinářky Ruttkayové.

Tóth informace popírá

"Petere, MTR prý vyhrožuje, že jestli jí nedají pokoj, tak řekne, že věci, které dělala pro Břicho, dělala vlastně pro nás. Dokážete ji nějak zpacifikovat?" ptal se Danko.

Tóth policii potvrdil, že zkratka MTR patřila novinářce Ruttkayové. Přezdívkou "Břicho" označovali Kočnera.

Na otázku, jestli byla Penta do sledování novinářů zapojená, odpověděl Tóth u výslechu, že ne. Stejně tak odmítl, že by ho před výslechem někdo z Penty instruoval, jak má vypovídat.

Na otázky ohledně zprávy od Martina Danka bývalý příslušník SIS neodpověděl.

Danko pro deník SME řekl, že zprávu Tóthovi napsal proto, že Ruttkayová byla v daném období pod silným mediálním tlakem a chtěla to nějak řešit. "Měl jsem informaci, že tato osoba vnímá články, které o ní vycházejí v médiích News and Media Holdingu (vydavatelství ze skupiny Penta - pozn. red.), jako následek řízené negativní kampaně vůči ní," vysvětlil Danko. Společnost Penta je také spoluvlastníkem vydavatelství Petit Press, pod které spadá deník SME.

Když deník SME Danka upozornil, že ve zmíněném období o Ruttkayové nevycházely žádné takové články, vysvětlení pozměnil. Odvolal se na to, že se mezi novináři už tehdy mluvilo o tom, že Ruttkayová na sledování novinářů spolupracovala s Tóthem.

"Čistě profesionální vztahy"

Ruttkayová byla do srpna minulého roku redaktorkou deníku Plus Jeden den, který vydává News and Media Holding (NMH). Danko údajně zaslechl, že Ruttkayová je pobouřená tím, že zprávy o ní šíří bývalí kolegové.

"Podle zdroje, který mi tu informaci dal, se měla Ruttkayová údajně vyjádřit, že pokud to ze strany NMH nepřestane, tak ona řekne, že to, co dělala pro Kočnera, dělala pro Pentu," vysvětlil Danko. Manažer Penty ale odmítl, že by prací, kterou měla Ruttkayová dělat, myslel sledování novinářů.

Ruttkayová na otázky deníku SME odmítla odpovědět. Telefon nezvedala, odepsala jen na SMS zprávu.

S Ruttkayovou má manažer Penty podle vlastních slov čistě profesionální vztah a vyká si s ní. O Kočnerovi tvrdí, že s ním nemá vztah žádný.

"Slyšel jsem, že Břicho je přezdívka, kterou ho oslovovali různí lidé, včetně novinářů," vysvětlil manažer Penty.

Kočnerovy bankovní transakce

Danko tvrdí, že záležitost řešil proto, aby ochránil Pentu: "Vzhledem k celkové citlivosti situace, která vznikla po zadržení údajných pachatelů vraždy a poté, co se jméno Kočnera začalo spojovat s tímto trestným činem, jsem nechtěl nic podcenit, a proto jsem si chtěl tu informaci především diskrétně ověřit."

Tóth údajně Dankovi řekl, že je to celé hloupost, a tak to manažer Penty dál neřešil.

Ruttkayová pracovala řadu let ve slovenských médiích jako politická reportérka. Poprvé se zviditelnila v kauze údajného prozrazení Kočnerových bankovních transakcí.

Tehdejší slovenský ministr vnitra Daniel Lipšic na tiskové konferenci v roce 2012 informoval o tom, že Kočnera a banku Privatbanka, která patří Pentě, prověřuje finanční policie proto, že Kočner si koncem roku 2011 poslal na účet tři miliony eur z Malty.

Privatbanka na to měla upozornit policii jako na neobvyklou transakci. Jenže to neudělala. Na převod upozornili policii až úředníci z Malty. Privatbanka proto dostala pokutu 55 tisíc eur.

Kočner kvůli prozrazení těchto informací podal v roce 2012 trestní oznámení. O čtyři roky později začala bývalého ministra vnitra stíhat i Národní kriminální agentura. Případ vyšetřovali policisté Štefan Jombík a Jaroslav Barochovský, kteří různé jiné případy opakovaně uzavřeli ve prospěch Kočnera.

V rámci vyšetřování Ruttkayová svědčila proti Lipšicovi. Lipšic ve stížnosti proti svému obvinění upozornil, že Ruttkayová má blízko ke Kočnerovi a byla v té době partnerkou Tótha. Ruttkayová i Tóth to v minulosti pro SME odmítli.

Petice novinářů proti Ruttkayové

Na podezření, že Ruttkayová spolupracuje s Kočnerem, poukázali i novináři z týdeníku Plus 7 dní. V listopadu 2016 proti ní sepsali petici.

V té uvedli, že může existovat souvislost mezi odměnou sto tisíc eur, kterou Kočner slíbil tomu, kdo mu dá usvědčující důkazy proti Lipšicovi, a mezi výpovědí Ruttkayové na policii v srpnu 2016.

Redaktoři poukázali na to, že krátce poté, co Kočner odměnu veřejně slíbil, za ním Ruttkayová šla udělat rozhovor pro týdeník. Kočner poté řekl, že klíčovou informaci proti Lipšicovi získal jen několik dní poté, co odměnu slíbil.

Ke Kočnerovi neměla zřejmě blízko jen Ruttkayová, ale i Penta, poznamenává SME. Podezřelé navíc není jen chování banky Privatbanka, která nenahlásila Kočnerovu transakci z Malty, ale i to, že tato banka financovala Kočnerův projekt v Donovalech (horské středisko, kde Kočner vlastní hotel a apartmány - pozn. red.).

Video: Zažíváme stranickou okupaci státu, pilíře demokracie hrubě selhávají, říká Radičová