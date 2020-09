Flétnistka vzdoruje Lukašenkovým mlátičkám. Když ji vyvezli na hranici, roztrhala pas

Tři ženy stály před měsícem v běloruských volbách proti Alexandru Lukašenkovi. Svjatlana Cichanouská jako opoziční prezidentská kandidátka, Maria Kalesnikavová a Veronika Cepkalová jako členky jejího štábu.

Cichanouskou policisté z běloruské tajné služby KGB donutili odjet do Litvy, Cepkalová s dětmi odešla do Polska. V Bělorusku zůstává už jen Kalesnikavová, ale nikoliv na svobodě. Je zadržená ve vazební věznici Valadarska v Minsku jako podezřelou z údajného pokusu o státní převrat.

Z Kalesnikavové se v uplynulých týdnech stala hlavní tvář opozice. Mluvila za nově vytvořenou opoziční Koordinační radu, vystupovala na demonstracích v Minsku a dalších městech.

Dalo se očekávat, že proti ní Lukašenko zakročí a pokusí se ji umlčet. V pondělí ji přepadli ve čtyři hodiny ráno na dvoře domu, kde bydlí, maskovaní muži a zatlačili ji dovnitř dodávky. Dalších několik hodin nebylo o osudu osmatřicetileté ženy nic známo.

O tom, co se dělo v noci z pondělí na úterý, vypověděli po příjezdu do Kyjeva spolupracovníci Kalesnikavové, Anton Radiankau a Ivan Kraucov.

I oni dva byli zatčení příslušníky jednotek ministerstva vnitra OMON a převezeni na hranici s Ukrajinou. V pohraniční zóně je policisté vysadili a převedli do jiného auta. Pak přijel další vůz s Kalesnikavovou. "Táhli ji násilím, vzdorovala. Křičela, že nikam neodjede. Svůj pas roztrhala na malé kousky a vyhodila je z okna mezi muže, kteří auto obklíčili. Pak se z okna vysoukala a šla zpět k běloruské hranici," cituje Rádio Svobodná Evropa právníka Antona Radiankau.

Kraucov s Radiankauem pak překročili ukrajinskou hranici, zatímco Kalesnikavovou znovu zatkla běloruská policie. Na otázku, proč se nezachovali jako Kalesnikavová, neroztrhali pasy a nevrátili se, odpověděl Radiankau: "Nebyl jsem toho schopen."

Opoziční vůdkyně vstoupila do politiky teprve letos jako členka štábu prezidentského kandidáta, bankéře Viktara Babaryky. Ten se ale voleb nakonec zúčastnit nemohl, v červnu jej zadržela policie. Kalesnikavová tak přešla do štábu Svjatlany Cichanouské, které režim dovolil kandidovat. Po vynuceném povolebním odchodu Cichanouské do Litvy se stala hlavní a mediálně nejznámější představitelkou odporu proti Lukašenkovi.

Rodačka z Minsku vystudovala hru na flétnu a dirigentství na Běloruské hudební akademii. Později získala stipendium v německém Stuttgartu, kde se speciálně věnovala hře na barokní flétnu. V Německu celkem prožila dvanáct let, do Běloruska se natrvalo vrátila loni.

Zatímco příslušníci OMON a KGB rozhánějí protesty a zatýkají lidi, prezident Alexandr Lukašenko naznačil, že by se mohly v roce 2022 konat předčasné prezidentské volby. Uvedl to v rozhovorech s představitelem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a podle agentury RIA Novosti o tom spolu hovořili také ministři zahraničí Ruska a Běloruska Sergej Lavrov a Vladimir Makej.

