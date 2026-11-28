Migrační situace v Evropské unii se dlouhodobě zlepšuje, společný evropský přístup přináší první výsledky. V listopadu to uvedla Evropská komise, podle které se už druhý rok v řadě v celé EU výrazně snižuje počet nelegálních překračování hranic, žádostí o mezinárodní ochranu i neoprávněných sekundárních pohybů státních příslušníků třetích zemí.
„Počet nelegálních vstupů se za poslední dva roky snížil na více než polovinu a v první polovině roku 2026 dále klesl o více než třetinu,“ uvádí zpráva Evropské komise. Oficiální instituce zlepšování situace připisují spolupráci se třetími zeměmi a opatřením v migračním paktu, na kterém se podílel i Evropský parlament.
Nelegální migrace
Nelegální vstupy do EU podle agentury Frontex klesají téměř na všech migračních trasách, výrazně klesaly také v prvních deseti měsících letošního roku.
„Náš nový přístup k migraci přináší výsledky. Jde o nový právní rámec, důslednější ochranu hranic, nová pravidla pro navracení a také – což je velmi důležité – aktivnější migrační diplomacii,“ řekl novinářům eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner.
V roce 2025 došlo k přibližně 178 000 nelegálních překročení hranic EU, což odpovídá poklesu o 26 % oproti roku 2024.
V prvních 10 měsících roku 2026 šlo o cca 110 000 nelegálních překročení hranic, což značí meziroční pokles o asi 29 %.
Výraznou změnu letošního trendu zaznamenal měsíc říjen, kdy oproti září narostl počet nelegálních vstupů skoro o čtvrtinu (22 %). Přesto je to stále o 6 % méně než v říjnu 2025. Podle agentury za výkyv může zejména prudký nárůst příchozích na západoafrické trase na Kanárské ostrovy.
Celkový počet nelegálních příchodů sice nadále klesá, lidské ztráty však zůstávají vysoké. Podle Mezinárodní organizace pro migraci přišlo letos ve Středozemním moři o život již více než 2000 lidí.
Zlepšování návratové politiky
Přestože se počet migrantů přicházejících do EU dlouhodobě snižuje, migrace zůstává i nadále citlivým tématem. Podle agentury AFP přispívá i k volebním úspěchům krajní pravice napříč EU.
Politici se nyní soustředí na zlepšení návratového systému, protože v současnosti se do země původu vrací méně než 30 procent lidí, kteří mají nařízeno EU opustit, uvedla ČTK.
„Nejedná se o nové příchody, ale jedná se o to, kolik nelegálních migrantů zde pořád máme a nejsme schopni poslat zpátky. Myslím si, že zpřísnění, na kterém jsme spolupracovali, je jedno z nejdůležitějších,“ řekl redakci Aktuálně.cz už několik měsíců zpátky europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO).
„Všichni chceme přísnější migrační politiku, všichni chceme přísnější návratovou politiku. Ale pak už je otázka, kde se láme ten chleba,“ doplnil.
Evropská komise na konci října navrhla posílení pravomocí pohraniční agentury Frontex, která by mohla při navracení migrantů hrát výraznější roli. K tomu by měla vzniknout i jednotka rychlé reakce. Návrhy se budou zabývat poslanci Evropského parlamentu a Rada EU.
Evropská unie přitom v říjnu schválila další zpřísnění své migrační politiky. Mezi nová opatření patří také mimo jiné možnost zřizovat mimo EU návratová centra pro osoby, které pobývají ve státech bloku nelegálně. Jedno takové by mohlo vzniknout ve Rwandě, jak plánují Rakousko, Německo, Nizozemsko, Dánsko a Řecko. Fungovat by mohlo už v příštím roce.
Mezinárodní ochrana
Podle listopadové zprávy Evropské komise se snižuje také počet žádostí o azyl. V roce 2025 se snížil o 19 %, v první polovině roku 2026 pak došlo k dalšímu meziročnímu poklesu o 17 %. Efektivní návraty se podle zprávy v roce 2025 zvýšily o 22 %.
V první polovině roku 2026 bylo celkově v zemích EU, v Norsku, Švýcarsku, Islandu a v Lichtenštejnsku podáno 332 000 žádostí o mezinárodní ochranu. To je o 17 % méně než ve stejném období roku 2025. Jedná se o nejnižší počet zaznamenaný v prvních šesti měsících od roku 2021.
Nejvíce žádostí přijala Francie (69 000). Těsně za ní následovaly Itálie (66 000), Španělsko (55 000) a Německo (55 000). Řecko (23 000) zaznamenalo nejvyšší počet žádostí na obyvatele, přibližně jednu žádost na každých 400 obyvatel.
Nejčastěji o ochranu žádali Afghánci (39 000), Venezuelané (33 000) a Bangladéšané (20 000).
V první polovině roku 2026 činila míra uznání 31 %. To znamená, že k přiznání mezinárodní ochrany v prvním stupni vedla méně než třetina všech rozhodnutí.
Legální migrace
V roce 2025 vydaly země EU 3,9 milionu prvních povolení k pobytu občanům ze zemí mimo EU. To představuje nárůst zhruba o 10 % oproti roku 2024. Zároveň se jedná o nejvyšší počet udělených povolení od začátku sledování této statistiky v roce 2008.
Nejběžnějším důvodem pro vydání těchto povolení bylo zaměstnání (1,3 milionu, tj. 33,6 %), druhé nejčastější byly rodinné důvody (1,1 milionu, tj. 28,1 %). Následovaly ostatní důvody, kam patří i mezinárodní ochrana (0,9 milionu, tj. 22,8 %), a zbývající povolení byla vydána z důvodů souvisejících se vzděláváním (0,6 milionu; 15,5 %).
V roce 2025 získali nejvyšší počet prvních povolení k pobytu občané Ukrajiny (335 100), Indie (227 600) a Maroka (202 100).
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