Manželka amerického viceprezidenta Usha Vanceová čeká čtvrté dítě, oznámil pár

Usha Vanceová, žena amerického viceprezidenta J. D. Vance, čeká čtvrté dítě. Manželský pár to oznámil ve společném prohlášení na sociálních sítích.
Bude to poprvé, co americká druhá dáma porodí během funkčního období, uvedla stanice CNN.
„S nadšením sdílíme novinku, že Usha je těhotná s naším čtvrtým dítětem, chlapečkem. Usha i miminko si vedou dobře a těšíme se, až ho na konci července přivítáme,“ uvedli v úterý Vanceovi. Pár už má tři děti - Ewana, Viveka a Mirabel, které s sebou často bere na cesty po Spojených státech i po světě.
Bílý dům Vanceovým pogratuloval v příspěvku na sociálních sítích a uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa je nejvíce prorodinnou administrativou v historii.
Vance je mezi členy Trumpovy administrativy, kteří nejhlasitěji volají po navýšení porodnosti ve Spojených státech, píše web stanice BBC. "Řeknu to velmi prostě: Chci více miminek ve Spojených státech amerických," prohlásil loni viceprezident.
Se svým mužem se nyní 40letá Vanceová seznámila v debatní skupině o „společenském úpadku v bělošské Americe“ během studií práv na Yaleově univerzitě v roce 2010, píše BBC. Před tím, než se stala druhou dámou, měla právnickou kariéru, mimo jiné působila jako korporátní právnička ve firmě Munger, Tolles & Olson v San Francisku.
Rovněž pracovala pro konzervativního soudce Nejvyššího soudu USA Johna Robertse a soudce odvolacího soudu Bretta Kavanaugha před tím, než ho Trump v roce 2018 nominoval jako soudce Nejvyššího soudu USA.
Vanceová se narodila a vyrostla na předměstí San Diega v Kalifornii. Její otec je strojní inženýr, zatímco její matka je molekulární bioložka. Rodiče Vanceové do USA imigrovali z Indie.
