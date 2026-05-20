Manželé v Německu vyzvídali od vědců o AI i kosmonautice, jsou podezřelí ze špionáže pro Čínu

Kvůli podezření ze špionáže pro Čínu zadržela německá policie v Mnichově dvě osoby. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách.
Cílem bylo získat informace z oblasti kosmonautiky, informatiky či umělé inteligence (AI), informovalo v tiskové zprávě generální státní zastupitelství v Karlsruhe. Policie zasahovala v souvislosti s případem v několika německých spolkových zemích.
Němečtí občané Xuejun C. a Hua S. jsou podle prokuratury podezřelí z činnosti pro zahraniční tajnou službu. Bavorská policie nyní prohledává jejich bydliště a také pracoviště.
Vyšetřování se týká dalších deseti lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci. Policie kromě Bavorska zasahuje na několika místech v pěti dalších spolkových zemích, například v Berlíně, Stuttgartu či Cáchách.
„Aby se dostali k vědeckým informacím o vojensky využitelných moderních technologiích, navazovali kontakty s mnoha vědkyněmi a vědci na německých vysokých školách a ve výzkumných institucích,“ uvedla prokuratura k zadrženému manželskému páru.
Soustředili se přitom podle ní na výzkumníky v oborech kosmonautiky, informatiky a umělé inteligence. Vědcům říkali, že jsou tlumočníci nebo spolupracovníci výrobce automobilů.
Vědce lákali na přednášky
Některé vědce manželský pár vylákal podle německé prokuratury do Číny, kde měli přednášet za úplatu před civilním publikem. „Ve skutečnosti ale přednášeli pro zaměstnance státních zbrojních podniků," dodali vyšetřovatelé. Vyšetřující soudce by měl ještě dnes oba obviněné poslat do vazby.
Kvůli špionáži pro Čínu skončilo v poslední době v Německu ve vazbě několik lidí. Největší pozornost vyvolal případ bývalého spolupracovníka poslance Alternativy pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha.
Německý občan čínského původu Jian Guo dostal na konci loňského září u soudu v Drážďanech za špionáž trest vězení na čtyři roky a devět měsíců. V bruselské kanceláři někdejšího europoslance Kraha podle soudu shromažďoval Guo informace týkající se stanovisek a rozhodnutí Evropského parlamentu.
Krah je nyní poslancem německého Spolkového sněmu za AfD, kterou civilní kontrarozvědka označila loni za prokazatelně pravicově extremistickou. Od činů svého bývalého asistenta se distancoval.
V únoru poslal soud v Koblenci na západě Německa na dva roky a osm měsíců do vězení bývalého civilního zaměstnance americké armády v Německu. Shledal jej vinným ze špionáže, protože chtěl předat Číně citlivé informace. Motivem amerického občana byla zřejmě nespokojenost se zaměstnavatelem.
