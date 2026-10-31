„Manžel se jich bojí a já také.“ Přední německá politička nechtěně přiznala strach

Berlínská volební lídryně Levice Elif Eralpová omylem zaslala novinářům interní poznámky, v nichž přiznala, že má strach z extremistů kolem své vlastní partaje. Některé místní organizace této strany totiž spolupracují i se skupinami, v nichž působí příznivci Hamásu. „Ani můj manžel, ani já nechceme zmiňovat konkrétní jména. On se těchto lidí bojí a já také,“ uvedla nechtěně politička.
Eralpová, jejíž levicová strana zvítězila v nedávných berlínských volbách a která nyní usiluje o post primátorky německé metropole, poskytla začátkem týdne rozhovor německému listu Der Spiegel.
Redakce jí následně zaslala přepis rozhovoru ke schválení. Politička však nechtěně dokument vrátila včetně interních komentářů, které nebyly určeny ke zveřejnění. V nich mimo jiné vyjádřila obavy z lidí, kteří mají vazby na prostředí z její vlastní strany.
Novináři se jí během rozhovoru ptali také na antisemitismus uvnitř Levice a na kontakty některých jejích členů s extremistickými propalestinskými aktivisty. Eralpová odpověděla, že si není vědoma rozsahu tohoto problému. Uvedla však, že ví o některých členech strany, kteří se angažují ve prospěch Palestinců.
Když se jí následně list zeptal, zda má na mysli extremistického propalestinského aktivistu Ibrahima Ibrahima, Eralpová odpověděla, že ano.
Ten, jehož jméno nechce vyslovit
Ibrahim sice není členem Levice, má však blízko k organizaci Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP). Tu Evropská unie i Spojené státy považují za teroristickou organizaci. Detaily jeho vztahu k ní ale nejsou jasné. Nejméně jeden jeho kontakt s představitelem Hamásu je však doložitelný, informuje například list Morgenpost.
Po zářijových zemských a berlínských volbách se pak Ibrahim na sociálních sítích pochlubil, že on a jeho spolupracovníci ze Sjednoceného palestinského národního výboru (VPNK) byli aktivní součástí volebního úspěchu Levice.
Berlínský Úřad na ochranu ústavy přitom VPNK označuje za zastřešující uskupení, v němž působí příznivci sekulární fronty pro osvobození Palestiny i islamistického Hamásu, píše deník. Levice nicméně odmítá, že by se Ibrahim přímo podílel na její volební kampani.
V dokumentu, který Eralpová zřejmě nechtěně zaslala zpět Spiegelu, byly otázka na Ibrahima i její odpověď následně odstraněny. V interních poznámkách pak Eralpová doplnila: „Ani můj manžel, ani já nechceme zmiňovat konkrétní jména. On se těchto lidí bojí a já také.“
Obavy o rodinu
„Nemohu kvůli rozhovoru ohrozit sebe ani svou rodinu. Co teď uděláme? Zrušíme celý rozhovor?“ napsala v další interní poznámce v dokumentu, který zaslala novinářům. A dodala, že jí berlínská kriminální policie v minulosti doporučila, aby veřejně nikdy neuváděla konkrétní jména. „Tehdy šlo o organizovaný zločin, nyní se jedná o lidi s vazbami na Hamás,“ stojí v dokumentu.
Článek v časopise Der Spiegel nakonec vyšel i s interními poznámkami, které redakce obdržela omylem.
Po zveřejnění Eralpová prohlásila, že se nenechá nikým zastrašit. Obavy o vlastní rodinu jsou podle ní přirozené. Zároveň trvá na své kandidatuře na berlínskou primátorku a slibuje, že bude důsledně postupovat proti organizovanému zločinu, násilí a terorismu. „Tento boj je pro mě i pro budoucí koalici nejvyšší prioritou,“ prohlásila politička například podle berlínského veřejnoprávního serveru RBB24.
V zářijových volbách do berlínského zemského parlamentu zvítězila Levice se ziskem 25,7 procenta hlasů. Druhá skončila CDU s 18,8 procenta, následovala Alternativa pro Německo (AfD) se 16,3 procenta, Zelení se 14,3 procenta a sociální demokracie (SPD) s 12,1 procenta.
Kauza nyní může zkomplikovat jednání o nové berlínské vládě. Levice po volbách zahájila jednání o možné koalici s SPD a Zelenými. Předseda berlínské SPD Steffen Krach po zveřejnění článku uvedl, že text ve Spiegelu potvrzuje vážné problémy s extremismem a organizovaným zločinem ve městě. Zároveň ale upozornil, že je předčasné vynášet konečné soudy, dokud si o situaci nepromluví přímo s Eralpovou.
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