Manosféru by úřady měly vnímat jako hrozbu pro veřejné zdraví, tvrdí studie

Manosféru, kterou tvoří internetová fóra a komunity propagující maskulinismus a misogynii, by měly úřady vnímat jako problém veřejného zdraví srovnatelný například s kouřením či obezitou. Uvedla to studie zveřejněná v pátek v britském odborném časopise The Lancet. Vědci ve zprávě upozorňují na negativní dopady tohoto hnutí, od dalekosáhlých problémů s duševním zdravím po násilí na ženách.
Autoři ve studii uvádějí, že boj proti manosféře a online misogynii vyžaduje koordinovanou reakci, do níž by se měla zapojit vláda, školy, zdravotnické služby i komunitní organizace.
Influenceři jako Andrew Tate nebo Clavicular šíří myšlenky tohoto hnutí, které v posledních letech nabývá na síle, a to prostřednictvím nepřátelských a někdy až násilných projevů vůči ženám.
„To, že manosféru přehodnotíme jako otázku veřejného zdraví (...), umožní uplatnit řadu dalších opatření,“ přiblížila v pátek podle stanice BBC profesorka Sarah Hawkesová, spoluautorka zprávy.
Takový přístup umožňuje zaměřit se na hlubší příčiny a zajistit, aby vládní agentury spolupracovaly, od ekonomiky přes zdravotnictví až po vzdělávání, podobně jako v boji proti kouření, dodala Hawkesová.
Chtějí větší regulaci
Manosféra je podle odborníků velmi výnosné odvětví, v němž influenceři nabádají své sledující, aby investovali do finančních produktů nebo drahých, neregulovaných doplňků.
Autoři doporučují zaměřit regulaci především na platformy a posílit moderaci škodlivého obsahu, místo aby se odpovědnost přenášela na uživatele. Zároveň varují před vykreslováním mužskosti jako něčeho ze své podstaty toxického.
Odborníci dále zdůrazňují izolaci a rostoucí odklon chlapců a mladých mužů od vzdělávání a poukazují na nutnost v této oblasti zasáhnout. „Jejich potřeby jsou skutečné a řešení, které by se spokojilo s odstraněním manosféry, aniž by místo ní nabídlo něco věrohodného, selže. Musíme chlapcům nabídnout něco lepšího,“ zdůraznila Hawkesová.
S ofenzivou amerického prezidenta Donalda Trumpa proti politice rozmanitosti a inkluze, kterou v několika zemích vítají politici krajní pravice, získává na síle rétorika zaměřená proti aktivistickým hnutím volajícím po rovnosti ve společnosti.
Zatímco někteří feminističtí výzkumníci dlouhodobě varují před konzervativním odporem vůči pokroku v oblasti ženských práv, odborníci oslovení agenturou AFP už loni upozornili na krizi maskulinity.
Někteří muži se v reakci na vzestup feminismu začali cítit odcizení a našli útočiště na radikálních internetových fórech a kanálech YouTube. Tyto prostory však často obsahují i velmi toxické diskuse o misogynii a sexismu.
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