Přeskočit na obsah
Benative
30. 10. Tadeáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Manosféru by úřady měly vnímat jako hrozbu pro veřejné zdraví, tvrdí studie

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Manosféru, kterou tvoří internetová fóra a komunity propagující maskulinismus a misogynii, by měly úřady vnímat jako problém veřejného zdraví srovnatelný například s kouřením či obezitou. Uvedla to studie zveřejněná v pátek v britském odborném časopise The Lancet. Vědci ve zprávě upozorňují na negativní dopady tohoto hnutí, od dalekosáhlých problémů s duševním zdravím po násilí na ženách.

Manosféra je souhrnné označení různých webů, blogů a fór propagujících maskulinitu, misogynii a opozici vůči feminismu. Reprezentuje ji například influencer Andrew Tate (na snímku).
Manosféra je souhrnné označení různých webů, blogů a fór propagujících maskulinitu, misogynii a opozici vůči feminismu. Reprezentuje ji například influencer Andrew Tate (na snímku).Foto: Vadim Ghirda – ČTK / AP / Vadim Ghirda
Reklama

Autoři ve studii uvádějí, že boj proti manosféře a online misogynii vyžaduje koordinovanou reakci, do níž by se měla zapojit vláda, školy, zdravotnické služby i komunitní organizace.

Influenceři jako Andrew Tate nebo Clavicular šíří myšlenky tohoto hnutí, které v posledních letech nabývá na síle, a to prostřednictvím nepřátelských a někdy až násilných projevů vůči ženám.

Související

„To, že manosféru přehodnotíme jako otázku veřejného zdraví (...), umožní uplatnit řadu dalších opatření,“ přiblížila v pátek podle stanice BBC profesorka Sarah Hawkesová, spoluautorka zprávy.

Takový přístup umožňuje zaměřit se na hlubší příčiny a zajistit, aby vládní agentury spolupracovaly, od ekonomiky přes zdravotnictví až po vzdělávání, podobně jako v boji proti kouření, dodala Hawkesová.

Reklama
Reklama

Chtějí větší regulaci

Manosféra je podle odborníků velmi výnosné odvětví, v němž influenceři nabádají své sledující, aby investovali do finančních produktů nebo drahých, neregulovaných doplňků.

Autoři doporučují zaměřit regulaci především na platformy a posílit moderaci škodlivého obsahu, místo aby se odpovědnost přenášela na uživatele. Zároveň varují před vykreslováním mužskosti jako něčeho ze své podstaty toxického.

Související

Odborníci dále zdůrazňují izolaci a rostoucí odklon chlapců a mladých mužů od vzdělávání a poukazují na nutnost v této oblasti zasáhnout. „Jejich potřeby jsou skutečné a řešení, které by se spokojilo s odstraněním manosféry, aniž by místo ní nabídlo něco věrohodného, selže. Musíme chlapcům nabídnout něco lepšího,“ zdůraznila Hawkesová.

S ofenzivou amerického prezidenta Donalda Trumpa proti politice rozmanitosti a inkluze, kterou v několika zemích vítají politici krajní pravice, získává na síle rétorika zaměřená proti aktivistickým hnutím volajícím po rovnosti ve společnosti.

Reklama
Reklama

Zatímco někteří feminističtí výzkumníci dlouhodobě varují před konzervativním odporem vůči pokroku v oblasti ženských práv, odborníci oslovení agenturou AFP už loni upozornili na krizi maskulinity.

Někteří muži se v reakci na vzestup feminismu začali cítit odcizení a našli útočiště na radikálních internetových fórech a kanálech YouTube. Tyto prostory však často obsahují i velmi toxické diskuse o misogynii a sexismu.

Mohlo by vás zajímat: Norská agentura pro cestovní ruch přetočila urážky Donalda Trumpa v reklamní příležitost.

Norská agentura pro cestovní ruch přetočila urážky Donalda Trumpa v reklamní příležitost. | Video: VisitNorway.com
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
EU-Canada Summit in Montreal
EU-Canada Summit in Montreal
EU-Canada Summit in Montreal

„Historický den.“ Evropská unie vytvoří s Kanadou Alianci pro budoucnost

Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který v pátek skončil v Montrealu. EU a Kanada podle dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která například propojí jejich ekonomiky. Kanadský premiér Mark Carney označil páteční den za „historický“.

Snímek následků dřívějších útoků na ruské ropné rafinerie poblíž Petrohradu.
Snímek následků dřívějších útoků na ruské ropné rafinerie poblíž Petrohradu.
Snímek následků dřívějších útoků na ruské ropné rafinerie poblíž Petrohradu.

ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie

Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.

Růst cen je podle ČEZ důsledkem napjaté situace na trhu. Ilustrační snímek.
Růst cen je podle ČEZ důsledkem napjaté situace na trhu. Ilustrační snímek.
Růst cen je podle ČEZ důsledkem napjaté situace na trhu. Ilustrační snímek.

ČEZ příští rok zdraží. Dotkne se to 1,6 milionu zákazníků

Energetická společnost ČEZ v příštím roce zdraží 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou dodávky energií. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 3,5 procenta, tedy přibližně o 330 korun s DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 6,5 procenta, což je asi o 180 korun s DPH za MWh. V pátek o tom informovala společnost ČEZ Prodej.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama