Manningová nechce vypovídat před velkou porotou. Nemám ráda utajování, zdůvodnila to

Američanka Chelsea Manningová, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks tajné americké armádní a diplomatické dokumenty, nechce ve čtvrtek vypovídat před velkou porotou o spolupráci se zakladatelem zmíněného portálu Julianem Assangeem. Prohlásila to v nedělním rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN.

Za odmítnutí vypovídat Manningové hrozí další uvěznění. Kvůli stejnému skutku strávila za mřížemi dva měsíce, propuštěna byla minulý týden ve čtvrtek.

"Chystám se to odmítnout," řekla Manningová. Zdůvodnila to tím, že slyšení před touto velkou porotou stejně jako před jinými považuje za nepatřičné kvůli utajování informací. "Nemám ráda utajování," dodala.

Na dotaz, zda bude do konce týdne opět poslána za mříže, odpověděla, že to bude záviset na tom, zda se jí podaří uspět se žádostí o zrušení obsílky. Manningová přitom strávila za mřížemi 62 dní poté, co již jednou před velkou porotou v případu WikiLeaks odmítla vypovídat. Manningová se hájila tím, že odepření výpovědi je její ústavní právo.

Velká porota na žádost prokuratury prověřuje, zda je možné stíhání Assangea rozšířit. Nyní v USA čelí obviněním v souvislosti se zveřejněním utajovaných informací na serveru WikiLeaks, za což mu hrozí několikaleté vězení. O jeho vydání do USA rozhodnou britské soudy.

Bradley Manning serveru WikiLeaks v roce 2010 předal 470 tisíc bojových hlášení z irácké a afghánské války, 250 tisíc tajných depeší amerického ministerstva zahraničí, několik videí z bojišť a další citlivé dokumenty, které získal jako zpravodajský analytik armády v Iráku. Za vyzrazení důvěrných informací byl v roce 2013 odsouzen k 35 rokům vězení. Za mřížemi nastoupil cestu ke změně pohlaví a po čtyřech letech byl jako Chelsea Manningová propuštěn.

