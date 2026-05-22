„Manévry šíleného Ivana.“ Britským letcům zatrnulo, ruské stíhačky riskovaly srážku

Ruské vojenské stíhačky Su-27 a Su-35 zachytily letadlo RAF RC-135 Rivet Joint provádějící misi NATO nad Černým mořem. VIDEO: RAF
Ruské stíhací letouny riskovaly srážku s britským neozbrojeným průzkumným letadlem. V jednom případě se k britskému letounu přiblížily až na vzdálenost šesti metrů a v jiném případě blízkým průletem aktivovaly jeho nouzové systémy. Londýn označil postup ruských pilotů za nebezpečný a nepřijatelný.
K incidentům mělo dojít minulý měsíc, informovalo ve středu britské ministerstvo obrany.
V prvním případě ruský letoun Su-27 prolétl ve vzdálenosti šesti metrů od průzkumného letadla Britského královského letectva (RAF) Rivet Joint letícího nad Černým mořem rychlostí 800 kilometrů za hodinu. Ruská stíhačka měla provést celkem šest průletů před britským letounem, přičemž prolétla velmi blízko jeho přídě a riskovala tak srážku, která mohla vyvolat diplomatickou krizi. K incidentu mělo dojít v polovině dubna, uvedlo britské ministerstvo.
Při druhém incidentu, který se odehrál v podobné době, se ruský letoun Su-35 přiblížil k britskému průzkumnému letadlu natolik, že aktivoval jeho nouzové systémy včetně vypnutí autopilota.
Britský letoun v obou případech prováděl sledovací misi v mezinárodním vzdušném prostoru, píše například list The Guardian.
Šílený Ivan
Podle britského bulvárního deníku The Daily Mail ruští piloti během prvního zmiňovaného incidentu prováděli akci, již lze přirovnat k „manévrům šíleného Ivana“, jejichž cílem je protivníka zneklidnit blízkými průlety. „Šílený Ivan“ je pojem, který za studené války západní složky používaly pro specifický manévr sovětských ponorek.
Britský ministr obrany John Healey označil incidenty a chování ruských pilotů za „nebezpečné a nepřijatelné“. „Tyto akce vytvářejí vážné riziko nehod a možné eskalace,“ dodal.
Podle ministerstva obrany šlo o nejnebezpečnější ruský čin vůči letounu Rivet Joint od roku 2022, kdy ruský pilot na britské průzkumné letadlo vypálil raketu. Ta ale cíl nezasáhla.
„Chtěl bych vzdát hold mimořádné profesionalitě a odvaze posádky RAF, která navzdory těmto nebezpečným akcím pokračovala ve své misi,“ uvedl Healey. „Chci být naprosto jasný: Tento incident neodradí Spojené království od závazku bránit NATO, naše spojence a naše zájmy proti ruské agresi,“ dodal.
Rivet Joint je elektronický průzkumný letoun s posádkou až 30 lidí, schopný široké škály elektronického průzkumu na vzdálenost přibližně 240 kilometrů. Nad Černým mořem pravděpodobně monitoroval ruskou aktivitu v rámci hlídky NATO.