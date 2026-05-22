Přeskočit na obsah
Benative
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Manévry šíleného Ivana.“ Britským letcům zatrnulo, ruské stíhačky riskovaly srážku

Ruské vojenské stíhačky Su-27 a Su-35 zachytily letadlo RAF RC-135 Rivet Joint provádějící misi NATO nad Černým mořem. VIDEO: RAF

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Ruské stíhací letouny riskovaly srážku s britským neozbrojeným průzkumným letadlem. V jednom případě se k britskému letounu přiblížily až na vzdálenost šesti metrů a v jiném případě blízkým průletem aktivovaly jeho nouzové systémy. Londýn označil postup ruských pilotů za nebezpečný a nepřijatelný.

Reklama

K incidentům mělo dojít minulý měsíc, informovalo ve středu britské ministerstvo obrany.

V prvním případě ruský letoun Su-27 prolétl ve vzdálenosti šesti metrů od průzkumného letadla Britského královského letectva (RAF) Rivet Joint letícího nad Černým mořem rychlostí 800 kilometrů za hodinu. Ruská stíhačka měla provést celkem šest průletů před britským letounem, přičemž prolétla velmi blízko jeho přídě a riskovala tak srážku, která mohla vyvolat diplomatickou krizi. K incidentu mělo dojít v polovině dubna, uvedlo britské ministerstvo.

Letadlo RAF RC-135 Rivet Joint provádějící misi NATO nad Černým mořem.
Letadlo RAF RC-135 Rivet Joint provádějící misi NATO nad Černým mořem.Foto: RAF

Při druhém incidentu, který se odehrál v podobné době, se ruský letoun Su-35 přiblížil k britskému průzkumnému letadlu natolik, že aktivoval jeho nouzové systémy včetně vypnutí autopilota.

Britský letoun v obou případech prováděl sledovací misi v mezinárodním vzdušném prostoru, píše například list The Guardian.

Reklama
Reklama

Šílený Ivan

Podle britského bulvárního deníku The Daily Mail ruští piloti během prvního zmiňovaného incidentu prováděli akci, již lze přirovnat k „manévrům šíleného Ivana“, jejichž cílem je protivníka zneklidnit blízkými průlety. „Šílený Ivan“ je pojem, který za studené války západní složky používaly pro specifický manévr sovětských ponorek.

Související

Britský ministr obrany John Healey označil incidenty a chování ruských pilotů za „nebezpečné a nepřijatelné“. „Tyto akce vytvářejí vážné riziko nehod a možné eskalace,“ dodal.

Podle ministerstva obrany šlo o nejnebezpečnější ruský čin vůči letounu Rivet Joint od roku 2022, kdy ruský pilot na britské průzkumné letadlo vypálil raketu. Ta ale cíl nezasáhla.

Související

„Chtěl bych vzdát hold mimořádné profesionalitě a odvaze posádky RAF, která navzdory těmto nebezpečným akcím pokračovala ve své misi,“ uvedl Healey. „Chci být naprosto jasný: Tento incident neodradí Spojené království od závazku bránit NATO, naše spojence a naše zájmy proti ruské agresi,“ dodal.

Reklama
Reklama

Rivet Joint je elektronický průzkumný letoun s posádkou až 30 lidí, schopný široké škály elektronického průzkumu na vzdálenost přibližně 240 kilometrů. Nad Černým mořem pravděpodobně monitoroval ruskou aktivitu v rámci hlídky NATO.

Mohlo by vás zajímat: Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly

Na základně Mountain Home Air Force Base se srazily dvě stíhačky EA-18G Growler. Video: Reuters | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama