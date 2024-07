Ruská agrese ukázala na nečekaný problém. Ukrajinci Západu vracejí klíčové zbraně

Přesně naváděné západní zbraně mají na ukrajinském bojišti podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) potíže a Ukrajinci je spojencům vracejí. Rusko se dokázalo rychle přizpůsobit a USA musejí přehodnotit svoji širší obrannou strategii.

"Nová zbraň pro Ukrajince by měla znepokojovat ruské námořnictvo a letectvo," tvrdil loni o GLSDB americký generál ve výslužbě Ben Hodges. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/Saab

Výrobci slibovali, že klouzavé pumy GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bombs) upravené pro odpalování ze země umožní Ukrajincům udeřit daleko za ruskými liniemi. Americko-švédský systém se měl trefovat na cíl s přesností na jeden metr. Více střel také mělo dopadat na více cílů téměř současně.

Firmy se chlubily, že munice GLSDB doletí až sto padesát kilometrů. Lze s ní útočit na všechny strany, ze všech úhlů, umí se vyhýbat překážkám. Má schopnost proniknout do jeskyní a úkrytů. "Před touto municí se Rusům bude těžko skrývat," napsal loni americký generálporučík ve výslužbě Ben Hodges.

V marketingových materiálech k bombě se uvádělo, že její navigační systém je "podporován systémem GPS s vysokou odolností proti rušení", píše server Business Insider. Toto tvrzení se nyní ruským agresorům podle WSJ daří vyvracet.

Šéf akvizic Pentagonu Bill LaPlante již dříve uvedl, že upravená verze pro Ukrajinu se stala zranitelnou vůči ruskému elektronickému boji. "Když lidem, kteří bojují o život, pošlete něco, co prostě nefunguje, zkusí to s tím třikrát a pak to prostě zahodí," řekl LaPlante.

Později zdroje agentury Reuters uvedly, že naváděcí systémy bomb narážejí na ruské rušení, což způsobuje, že mnoho odpalů míjí své cíle. Podle WSJ Rusko na dálku signály GPS ruší nebo odchyluje zbraně z kurzu. Tato elektronická protiopatření jsou často levná a lze je použít i proti bezpilotním letounům.

Upravená verze GLSDB se mohla odpalovat z mobilních salvových raketometů HIMARS, úspěšným elektronickým bojem je ale jejich používaní oslabeno. Agresorům se daří eliminovat i ze vzduchu odpalovanou munici Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Tento systém se umisťuje na hloupé bomby, které pak dokáže přesně navádět na cíl.

Deník New York Times loni napsal, že přesné naváděné zbraně byly jedním z hlavních bodů širší obranné strategie USA, ale na Ukrajině se válčí převážně s obyčejným dělostřelectvem, na něž elektronický boj nemá žádný vliv. Spojené státy nyní podle Business Insideru zkoumají způsoby, jak tomuto problému čelit, pokud by vypukla válka s velkou vojenskou mocností.

Západní spojenci se dnes pro Ukrajinu snaží zajistit dostatek dělostřeleckých granátů, Rusko zase masivně zvýšilo jejich výrobu a získává je také od svého spojence ze Severní Koreje. Představitelé Pentagonu uvedli, že cílem USA je do roku 2025 zvýšit výrobu 155mm dělostřeleckých granátů, které se vystřelují z houfnic, na 100 tisíc kusů měsíčně.

