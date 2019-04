Máme plno, vzkázal Trump od mexické hranice migrantům

Spojené státy již nemohou přijímat další ilegální migranty. Uvedl to podle agentury DPA americký prezident Donald Trump při návštěvě kalifornské hranice s Mexikem. "Už vás nemůžeme přijímat," prohlásil Trump na adresu migrantů. "Naše země je plná," dodal.

Prudký nárůst ilegálních přechodů z Mexika do USA podle Trumpa přetěžuje americké úřady. "Je to kolosální nárůst a zahlcuje to náš imigrační systém," prohlásil prezident. "Na naší jižní hranici je skutečně stav nouze," uvedl rovněž.

Trump letos v únoru dekretem vyhlásil na hranici s Mexikem stav nouze s cílem obejít Kongres a získat přístup ke krizovým fondům, aby mohl na americko-mexickém pomezí postavit hraniční zeď. To je jeden z jeho ústředních předvolebních slibů.

Krátce před návštěvou hranice Trump pohrozil Mexiku hospodářskými sankcemi kvůli drogám, které se nelegálně dostávají z Mexika do USA. Svého jižního souseda také znovu varoval, že uzavře hranice a zavede 25procentní cla na dovoz aut z Mexika, pokud tamní vláda poleví v zastavování ilegální migrace.