„Máme karty.“ Zelenskyj řekl, co si myslí o možnosti světové války

"Jsme hrdí,, že můžeme pomoci našim americkým spojencům," tvrdí Zelenskyj v rozhovoru s influencerem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal v minulých dnech influencerovi Caolanovi rozhovor, který se ve středu ráno objevil na sociálních sítích. Ukrajinský lídr se v něm vyjádřil hned k několika věcem: mluví například o konfliktu v Íránu a o využití ukrajinských zkušeností s drony nebo o „hádce“ s Trumpem v Bílém domě.
„Myslím, že ano,“ odpovídá stručně Volodymyr Zelenskyj na otázku, zda má jeho země nyní v ruce nějaké „karty“. Influencer Caolan Robertson tím narážel na situaci z konce února minulého roku, kdy se na ukrajinského prezidenta v Bílém domě vrhl jeho americký protějšek Donald Trump s viceprezidentem J. D. Vancem.
„Teď nemáte žádné karty. S námi je začnete mít,“ říkal mu tehdy Trump.„Hazardujete s miliony životů, hazardujete s třetí světovou válkou a to, co děláte, je velmi neuctivé vůči této zemi, která vás podpořila mnohem více, než by podle mnoha lidí měla,“ rozohnil se americký prezident na známé schůzce.
Influencer, který má na svém instagramovém účtu s názvem Caolan reports více než 280 tisíc sledujících, se ukrajinské hlavy státu ptal také na situaci na Blízkém východě, kde od 28. února Američané s Izraelci útočí na Írán. Země se brání tím, že odpaluje rakety na americké vojenské základny v okolních státech, její drony už ale dopadly i na další země poblíž Perského zálivu.
Konflikt, který Rusko na Ukrajině rozpoutalo před více než čtyřmi lety, se za tu dobu zásadně proměnil a odborníci o něm hovoří jako o „válce dronů“. Ukrajina tak má čerstvé zkušenosti s tím, jak se bezpilotním letounům efektivně bránit, ale disponuje také špičkovými experty, kteří vyvíjejí inovativní systémy.
„Dobré karty nemusíte každému ukazovat“
A právě těchto ukrajinských zkušeností teď chtějí podle Zelenského využít Spojené státy. „Jsem hrdý, že můžeme americkým partnerům pomáhat. USA nás požádaly, abychom tam poslali naše lidi – především vojáky a odborníky – pomoci bránit americké základny na Blízkém východě, v Jordánsku, možná je pošleme i do Saúdské Arábie,“ chlubil se v rozhovoru ukrajinský prezident.
„Můžete mít dobré karty, ale není důležité, abyste je všem ukazovali. Myslím, že před rokem jsme je měli také, ale neukázali jsme je,“ dodala hlava východoevropské země.
Americký server Axios v souvislosti s tím tvrdí, že před téměř sedmi měsíci se ukrajinští představitelé pokusili prodat USA svou osvědčenou technologii pro sestřelování útočných dronů íránské výroby.
Ukrajina na oplátku za to, že Spojené státy získají přístup k výrobě a know-how jejich dronů a protidronových systémů, chtěla nakoupit americké zbraně.
Prezentace pro Trumpa
Vznikla powerpointová prezentace, kterou Axios exkluzivně získal, v níž Ukrajinci ukazovali, jak by tato technologie mohla chránit americké síly a jejich spojence ve válce na Blízkém východě. Trumpova administrativa tehdy ale Ukrajince odmítla.
Součástí prezentace byl i nápad vytvořit centra pro boj s drony v Turecku, Jordánsku a dalších státech Perského zálivu, kde se nacházejí americké základny, s cílem řešit hrozbu ze strany Íránu a jeho spojenců.
Jenže minulý týden Trump rychle změnil názor kvůli více než očekávaným útokům dronů z Íránu. Relativně levné drony Šáhid (odhaduje se, že jeden kus stojí zhruba 20 až 40 tisíc dolarů, pozn. red.) jsou totiž spojovány se smrtí sedmi amerických vojáků a jejich zachycení stálo USA a jejich spojence v regionu miliony dolarů.
Ukrajinci přitom dokáží vyrábět ještě levněji – zhruba za tisíc dolarů – interceptory (drony, které ničí jiné drony – pozn. red.) které používají k sestřelování Šáhidů.
Největší taktická chyba
Zamítnutí ukrajinské nabídky se tak podle amerických představitelů oslovených zmíněným serverem Axios řadí mezi největší taktické chyby administrativy od začátku bombardování Íránu. „Pokud jsme se dopustili nějaké taktické chyby nebo omylu, tak tohle byla ona,“ uznal americký úředník.
Podle deníku The New York Times nakonec USA ve čtvrtek formálně požádaly Zelenského o pomoc v boji proti dronům.
Hrozí světová válka?
Volodymyr Zelenskyj dále v rozhovoru s Caolanem hovoří o riziku, které současná válka v Íránu přináší: tím je podle něj světová válka.
„Rusko začalo útočit íránskými zbraněmi. Írán nyní útočí na další země Blízkého východu a americké základny, americké vojáky,“ vypočítává íránské cíle.
„Může z toho být třetí světová válka, ale proboha, snad ji nebudeme mít. Pokud ale tuto válku někdo okamžitě nezastaví (tak jako měl na začátku Západ zastavit Putina), může to být dlouhá válka, může to být světová válka,“ varoval ukrajinský prezident.
Svět podle něj na takový konflikt není připraven, protože světová válka nebude jen o bezpilotních letounech a raketách, ale povede se i pozemními údery s velkým počtem ztrát. „Nevidím, že by operace v Íránu byla krátká, vidím více globálních výzev. A pokud se někteří spojenci veřejně přidají například k íránskému režimu, tak si myslím, že to bude další výzva,“ uvedl Zelenskyj.