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Zahraničí

„Máme genetický kód vítězů.“ Putin přijel na sporné území, přišla ostrá reakce

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák,ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek navštívil Iturup, největší z jižních Kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě dělají územní nárok Rusko i Japonsko. Jde o první Putinovu osobní návštěvu tohoto souostroví, Dmitrij Medveděv navštívil ostrovy čtyřikrát, v roce 2021 se tam vydal premiér Michail Mišustin. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo.

Russia Putin
Ruský prezident Vladimir Putin naslouchá důstojníkovi námořnictva při návštěvě raketového křižníku „Varjag“ Tichomořské flotily, kde sleduje vojenské cvičení poblíž Južno-Sachalinsku na ostrově Sachalin v Rusku, ve středu 12. srpna 2026.Foto: ČTK – Gavriil Grigorov
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Po cestě do Južno-Sachalinsku se Putin vydal na ostrov Iturup. Japonské ministerstvo zahraničí proti této návštěvě vyjádřilo důrazný protest: Iturup je jedním ze čtyř ostrovů Kurilského hřbetu, které zůstávají předmětem územního sporu mezi Ruskem a Japonskem. Moskva a Tokio od konce druhé světové války právě kvůli nevyřešenému sporu o Kurily nikdy nepodepsaly oficiální mírovou smlouvu.

Na Iturupu Putin navštívil rybářský závod, kde si popovídal se zaměstnanci a ochutnal kaviár. Setkal se také s guvernérem Sachalinské oblasti Valerijem Limarenkem. Ten Putinovi vyprávěl o podpoře účastníků „speciální vojenské operace“ (tak Rusové nazývají válku na Ukrajině – pozn. red.) a jejich rodin.

Russia Putin
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil ve čtvrtek 13. srpna 2026 okresní nemocnici v obci Kitovoje na ostrově Iturup, největším z Kurilských ostrovů na ruském Dálném východě.Foto: ČTK – Gavriil Grigorov

Podle slov úředníka při setkáních s obyvateli odlehlých oblastí lidé, zejména ženy, říkají: „Všechno pro vítězství.“

„Takoví jsou naši lidé. Mají genetický kód vítězů,“ odpověděl Putin.

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Kromě běžných lidí hovořil také s velitelem Tichomořské flotily, šéfem pohraniční správy v Sachalinské oblasti a velitelem 68. armádního sboru. Chtěl po nich, aby předložili návrhy na zajištění bezpečnosti Ruska na Dálném východě.

„Je zřejmé, že hlavní úkoly se dnes řeší v rámci speciální vojenské operace, ale naší společnou povinností je zajistit bezpečnost ruského státu na všech jeho hranicích a na všech územích. Jedná se o náročnou oblast,“ řekl Putin.

Ostrá reakce z Tokia

Putinův krok ostře odsoudil japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi. „Severní území, včetně ostrova Iturup, jsou nedílným japonským územím, a to jak z historického hlediska, tak podle mezinárodního práva, a japonská vláda proti této návštěvě důrazně protestuje,“ napsal ministr na síti X s odkazem na japonské označení sporných ostrovů.

Podle japonské tiskové agentury Kjódó je zjevné, že Putin chce tímto krokem pozorovatelům doma i v zahraničí ukázat, že Rusko, které vede pátým rokem ozbrojenou agresi proti Ukrajině, nemíní činit žádné územní ústupky - a to ani vůči Japonsku, jež požaduje navrácení sporných ostrovů.

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Vzhledem k tomu, že se Japonsko připojilo k USA a dalším západním zemím a uvalilo na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu sankce, jsou vyhlídky na obnovení jednání mezi Moskvou a Tokiem o podpisu mírové smlouvy mizivé, podotkla Kjódó.

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Neshody ohledně jižní části Kurilských ostrovů Kunašir, Iturup a Šikotan a ostrůvku Habomaj, které leží nejblíže Japonsku, představují od konce druhé světové války hlavní překážku pro uzavření mírové smlouvy mezi Moskvou a Tokiem.

Sovětští vojáci toto území po japonské kapitulaci v roce 1945 obsadili, a souostroví se tak stalo součástí tehdejšího Sovětského svazu. Japonsko si činí nárok na jeho jižní část, kterou nazývá Severním územím. Rusové naopak tvrdí, že jde o nedílnou a legitimní součást Ruské federace a že japonský postoj zpochybňuje výsledky druhé světové války.

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Nehrozíme, tvrdí Putin

„Navázali jsme konstruktivní vztahy s řadou japonských představitelů, včetně tragicky zesnulého Abeho (bývalý japonský premiér, který v roce 2022 zemřel při atentátu – pozn. red.), který se zasloužil o sblížení Japonska a Ruska. O sblížení našich postojů,“ prohlásil dále ruský prezident.

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Podle něj má Japonsko vůči Ruské federaci nároky ohledně Kurilských ostrovů, „ačkoli jsou tyto ostrovy v mezinárodních dokumentech uznány jako součást Ruska na základě poválečné reality po druhé světové válce“.

Tvrdil také, že Rusko Japonsku nehrozí a že Moskva nemá vůči Tokiu žádné nároky. Cvičení tichomořského loďstva jsou podle něj nezbytná pro zdokonalení celé vojenské složky Ruska v asijsko-tichomořském regionu a jsou to právě Japonci, kteří ve svých doktrinálních dokumentech zařadili Rusko mezi hlavní hrozby.

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