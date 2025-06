Varování zesiluje ve křik. V Moskvě už nevěří, že NATO funguje, varuje šéfšpión

Šéf německých špionů začátkem týdne varoval před iluzemi o ruských záměrech. Podle Bruna Kahla je pro Kreml případné ovládnutí Ukrajiny jen prvním krokem při cestě na Západ. V posledních dnech varování evropské bezpečnostní komunity před ruskou válečnou mašinou sílí, generální tajemník NATO Mark Rutte víceméně souběžně prohlásil, že Evropa má pět let na to, aby se na Rusy připravila.

Estonské město Narvu spojuje s Ruskem most. Pro vůdce Vladimira Putina by to mohlo být ideální místo k prvnímu útoku na NATO. | Video: Reuters

"V Moskvě jsou lidé, kteří už nevěří, že článek 5 NATO funguje. A rádi by to vyzkoušeli," prohlásil šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl v podcastu Table Today. Podle článku 5 útok na jednoho člena aliance bude považován za útok na všechny, což by mělo vést k automatické reakci a pomoci napadenému státu. "Jsme si velmi jistí, a máme pro to i zpravodajské důkazy, že Ukrajina je jen krokem na cestě na Západ," dodal Kahl.

Ruské testování neznamená podle Kahla, že se budou tankové brigády valit na Západ. "Stačí posílat zelené mužíčky do Estonska, aby chránili údajně utlačované ruské menšiny," narážel na ruskou anexi Krymu v roce 2014. Při ní dorazili na poloostrov ruští vojáci v neoznačených uniformách a civilním oblečení. Kreml zpočátku popíral jejich identitu, a tak získali svoji přezdívku.

Šéf BND řekl, že cílem ruského vedení je rozšířit oblast svého vlivu na Západ. "Chtějí NATO katapultovat zpět ke stavu z konce 90. let. Chtějí Ameriku vystrnadit z Evropy a k tomu je jim dobrý každý prostředek," varoval Kahl. Tomu je potřeba se postavit od počátku. "Nejméně krvavým způsobem, jak zabránit válce, je odstrašení," dodal Kahl.

Rusko v nynější válce proti Ukrajině požaduje její kapitulaci. "Neexistuje ani nejmenší indicie pro to, že Putin něco změnil ve svém uvažování, ve svém agresivním přístupu k tomu, jak tento problém ukončit," upozornil Kahl a poukázal i na poslední jednání mezi zástupci Ukrajiny a Ruska v Istanbulu, kde Moskva předložila maximalistické požadavky.

Ruští představitelé předali ukrajinské delegaci memorandum s požadavky na ukončení války. Zahrnují mimo jiné mezinárodní uznání Krymu, Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti jako součástí Ruské federace, omezení počtu ukrajinských vojáků a zbraní, neutralitu Ukrajiny nebo zákaz vojenských aktivit třetích států na jejím území.

Kahlovo varování přichází podle amerického serveru Newsweek v době, kdy šéf NATO Mark Rutte prohlásil, že ruský vojensko-průmyslový komplex vyrábí zbraně dostatečně rychle na to, aby byla Moskva připravena zaútočit na alianci do pěti let. V londýnském think-tanku Chatham House řekl, že Rusko vyrobí za tři měsíce tolik vojenské techniky, kolik celá aliance za rok. Britský deník Independent na to konto trefně poznamenal, že varovné hlasy v NATO zesilují ve křik.

Před ruským vládcem Vladimirem Putinem varuje i americký kontradmirál ve výslužbě Mark Montgomery. Podle něho není nepochopeným regionálním vůdcem nebo ublíženým aktérem reagujícím na expanzi NATO, ale chladnokrevným zabijákem, který zahájil dobyvačné války. "Pokud má NATO tuto ruskou hrozbu potlačit, je zapotřebí americké vedení, evropské investice do obrany a kolektivní akce," dodal Montgomery.

