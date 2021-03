Mám se dobře, dopisy mi nechodí a o dění venku nic nevím, napsal Navalnyj z vězení

Ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj pozdravil své příznivce na instagramovém účtu z vězeňského zařízení, kam byl převezen z Moskvy a kde si odpykává trest za údajnou zpronevěru. Napsal, že se má dobře. Navalnyj upřesnil, že se nachází v zařízení ve městě Kolčugino ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy.

"Ahoj, tady zase Navalnyj! (…) Když převáženému vězni řeknou ´Vladimirská oblast´, je mu smutno, taková už je pověst místních zařízení. Ale daří se mi dobře, na vycházkovém dvoře je dokonce hrazda. Dopisy zatím nedostávám a o dění ve venkovním světě vím ještě méně, než když jsem byl v Moskvě," napsal opoziční aktivista.

Navalného advokát Vadim Kobzev, který byl podle serveru Meduza viděn v blízkosti věznice v Kolčuginu, na Twitteru uvedl, že Navalnyj je v karanténní cele se dvěma dalšími lidmi. Kobzev podtrhl, že jeho klient je v úplné izolaci a nedostává dopisy. "V cele nic není, kromě televize. Není tam lednice, dokonce ani konvice na čaj," podotkl advokát.

Z vazební věznice v Moskvě byl známý kritik Kremlu eskortován minulý týden. V neděli pak agentura Ria Novosti informovala, že dorazil do vězeňské kolonie.

Navalnyj loni v srpnu zkolaboval na palubě letadla při cestě do Moskvy ze sibiřského Tomsku. Byl hospitalizován s příznaky otravy a převezen do Německa, kde se po několik měsíců léčil a zotavoval. Bezprostředně po svém návratu v lednu do Ruska byl zatčen. Soud mu poté změnil dříve uložený podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný a poslal ho na zhruba 2,5 roku za mříže. Navalnyj ze své otravy obviňuje Kreml a své uvěznění označuje za politicky motivované. Jeho zadržení vyvolalo v Rusku masivní protesty, při nichž policie zadržela tisíce lidí.