„Vytvořte zónu smrti.“ Ukrajinský velitel vyslal do Pobaltí varovný apel

Estonsko a ostatní pobaltské státy stále špatně odhadují vojenskou hrozbu ze strany Ruska a dostatečně se na ni nepřipravují, uvedl v srpnovém rozhovoru pro estonský deník Postimees velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Podle něj by podél hranice s Ruskem (v případě Litvy na hranici s Běloruskem) měla vzniknout takzvaná „zóna smrti“. „Zničte tam absolutně všechno,“ vybídl.
Maďar v rozhovoru nabídl Estonsku, Lotyšsku a Litvě svůj akční plán, jak rychle vybudovat silnou obranu proti možnému ruskému útoku pomocí dronů. Jádrem jeho doporučení je vytvořit na ruských hranicích s pomocí dronů „zónu smrti“, aby se tam „nepohnula ani myš“.
„Lidi, neotálejte. Zde je prvních pět kroků, které musíte splnit do konce roku 2026,“ řekl s tím, že to „nejsou žádné složité věci“. „Stačí se jen rozhodnout a udělat to,“ uvedl.
„Pokud předem víte, že se proti vám plánuje ofenziva, můžete okamžitě zaútočit a nepřítele na své území nepustit,“ zdůraznil.
Pětibodový plán
Jeho pětibodový plán staví na technické infrastruktuře a totální dominanci dronů, čímž přímo zpochybňuje budoucí efektivitu tradičních betonových opevnění.
Základem návrhu je vytvoření „zóny smrti“ o šířce dva až pět kilometrů přímo na hranicích s Ruskem a Běloruskem. „Zničte tam absolutně všechno,“ apeluje Maďar na představitele Estonska, Lotyšska a Litvy.
Tato oblast musí být podle něj zcela přehledná, zbavená budov i vegetace, aby drony mohly okamžitě eliminovat jakýkoliv pohyb. Funkčnost této zóny velitel podmiňuje vybudováním robustní podzemní sítě optických kabelů.
„Ne vzduchem, ale musí to být vedeno pod zemí. Třicet až padesát centimetrů pod zemí,“ vysvětluje s tím, že taková komunikace je odolná vůči elektronickému boji a umožní pilotům ovládat drony na dálku z bezpečí měst, jako jsou Riga, Vilnius, nebo dokonce Londýn.
Recept na boršč
Klíčovou organizační složkou mají být specializované brigády dronů postavené na principu, který Maďar nazývá „receptem na boršč“. Každá taková jednotka by měla zahrnovat přibližně 300 posádek s různým zaměřením.
„Tento ,recept na boršč‘ obsahuje seznam různých typů posádek, které operují v různých hloubkách, pracují s různými prostředky a nacházejí se v různých vzdálenostech od sebe,“ popsal známý ukrajinský velitel nutnost komplexního přístupu.
Bez zapojení všech typů dronů – od průzkumných po útočné stroje s dlouhým doletem – podle něj moderní obrana nemůže být úspěšná. Zdůraznil, že drony středního a dlouhého doletu jsou nezbytné pro schopnost „změnit plány soupeře, zasadit údery, které by ho donutily změnit jeho plány“.
Maďar zároveň varoval před budováním statických struktur Baltské obranné linie, jako jsou bunkry a protitankové příkopy, které považuje za koncepty minulé války.
„Nepřátelskou ofenzivu nelze zastavit kinetickou silou,“ uvedl s odkazem na dominanci bezpilotních prostředků v moderním konfliktu. Místo drahých radarů v přední linii, jejichž zničení by armádu „oslepilo a ohlušilo“, doporučuje hustou síť levné taktické protivzdušné obrany s dosahem do 30 kilometrů.
Závěrem velitel vyzval pobaltské země k větší rozhodnosti při narušování jejich vzdušného prostoru ruskými stroji. „Sestřelte ho, jakmile se bude blížit! Vystřelte, nechte ho klesnout, už se nevrátí,“ radí Maďar v reakci na dosavadní zdrženlivost zemí NATO.
Implementace jeho návrhů podle něj nevyžaduje miliardové investice a lze ji zahájit okamžitě. „Stojí to několik milionů, ale zvládnete to sami a dá se to udělat rychle,“ uzavřel svou výzvu s tím, že je nutné zaujmout nekompromisní národní postoj.
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