Malý zázrak mezi troskami. Záchranáři vytáhli živého Mojžíše i plačícího kojence

Uprostřed katastrofy, která si ve Venezuele zatím vyžádala téměř 1500 obětí, se stále objevují malé zázraky. Záchranáři během víkendu vytáhli z trosek několik dětí včetně kojence a jedenáctiletého chlapce jménem Mojžíš. Jeho záchrana patří k nejsilnějším příběhům probíhajícího pátrání po přeživších.
Záchranné týmy pokračují v nepřetržitém pátrání po přeživších dvou silných zemětřesení, která minulý týden zasáhla Venezuelu. Každá známka života přináší úlevu při hledání mezi desítkami tisíc pohřešovaných.
Počet obětí středečních otřesů o síle 7,2 a 7,5 stupně se blíží hranici 1500 mrtvých. Do nejhůře zasaženého pobřežního státu La Guaira mezitím dorazilo přes 2600 zahraničních záchranářů, včetně českých.
„Záchranné i obnovovací práce pokračují. Dnes jsme opět našli živé lidi, a proto operace nekončí. Naději nikdy neztrácíme,“ uvedla v neděli úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová.
Dojemný je příběh jedenáctiletého hocha jménem Mojžíš. Kolumbijský záchranný tým ho objevil zhruba tři metry pod troskami pomocí speciálního skeneru. Po šesti hodinách náročné práce se záchranářům podařilo chlapce živého vyprostit. Ze sutin ho odnesli na nosítkách se zlomenou rukou, oči měl zakryté, aby ho po dlouhém pobytu ve tmě neoslnilo denní světlo. Jeho matka i sestra při zemětřesení zahynuly.
Americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo video, na němž američtí záchranáři vytahují z trosek plačící miminko zabalené do deky. Záběry obletěly svět jako důkaz, že i po několika dnech mohou pod sutinami přežívat lidé.
Podle vlády se jen během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 lidí, mezi nimi několik dětí. Desítky tisíc osob ale zůstávají nezvěstné a čas se rychle krátí. Záchranáři připomínají, že po 72 hodinách od katastrofy šance na nalezení živých prudce klesá.