Maltská policie zná totožnost lidí, kteří naplánovali vraždu novinářky

před 9 hodinami

Maltští vyšetřovatelé znají identitu "více než dvou" Malťanů, kteří naplánovali loňskou vraždu novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Informoval o tom v neděli deník Times of Malta, aniž by jejich totožnost blíže specifikoval. Loni v prosinci byli zadrženi tři muži podezřelí z odpálení bomby umístěné v automobilu, která novinářku zabila. Rodinu novinářky policie o aktuálním stavu vyšetřování neinformovala, uvedl maltský list. Maltské úřady pouze sdělily, že jsou ve stálém kontaktu s Europolem. Galiziová přišla o život 16. října 2017 při explozi nedaleko svého domu ve vesnici Bidnija. Psala o korupci a praní špinavých peněz, a to i ve vládních kruzích.