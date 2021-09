Putinův málo známý příběh: Otec trpěl při blokádě Leningradu, matka umírala hlady

Petrohrad byl v minulosti se svými paláci, chrámy, galeriemi a sídlem carského dvora výkladní skříní Ruska. Jeho oknem do Evropy. V roce 1924 na počest bolševického vůdce změnil jméno na Leningrad.

Němečtí nacisté při útoku na Sovětský svaz v roce 1941 - největší vojenské invazi v lidských dějinách - chtěli Leningrad dobýt jako jeden z hlavních cílů. Cestu si ale nedokázali prorazit silou. Přesně před 80 lety, 8. září 1941, proto přistoupili k blokádě města. Trvala nakonec 872 dní.

Obyvatelé trpěli hlady, nemocemi, zimou, dělostřeleckou palbou obléhatelů. Přesný počet obětí není znám, ale zemřelo patrně přes milion lidí. Jedinou záchranu městu poskytovalo zamrzlé Ladožské jezero, přes které šlo do Leningradu dopravit alespoň nějaké zásoby. Hladovění a umírání na podvýživu ale ani takzvaná Cesta života nedokázala zabránit.

Mezi těmi, kteří balancovali v krutých podmínkách mezi životem a smrtí, byli i rodiče současného ruského prezidenta Vladimira Putina. Jde o málo známý příběh jeho rodinné historie.

Putinův otec, který se také jmenoval Vladimir, narukoval do Rudé armády. Krátce po začátku operace Barbarossa jej Němci těžce zranili granátem na obou končetinách nedaleko jeho domovského Leningradu. Stalo se tak v bitvě o takzvaný Něvský pětník, vzdálené asi padesát kilometrů od města. Wehrmacht a Rudá armáda tam několik měsíců sváděly těžké boje o přechod řeky Něvy. Vladimir Putin starší skončil v kritickém stavu v lazaretu. Nikdy se úplně nezotavil: špatně došlapoval na obě nohy a chození mu působilo fyzickou bolest.

Matka byla na prahu smrti

Se svojí manželkou Marijou Putinovou, rozenou Šelomovou, měl v té době syna. Podle autorky biografie ruského prezidenta Máši Gessenové mu v době, kdy začala blokáda Lenigradu, bylo mezi osmi a deseti lety. Kvůli situaci ve městě bydlel v jednom z dětských domovů provozovaných vedením města. Ty vznikly proto, že byly schopny dětem zabezpečit alespoň základní stravu nezbytnou pro přežití, na rozdíl od mnoha rodičů, kteří zesláblí a podvyživení sami bojovali o život. Zdaleka ne všechny děti se ale podařilo zachránit a syn Putinových patřil k těm, kteří zemřeli.

Byl to už druhý syn Vladimira a Mariji Putinových, který přišel o život. Nejstarší zemřel z neznámých příčin už několik let před válkou. "Marija Putinová byla sama během blokády na prahu smrti. Když v roce 1944 obléhání skončilo, byla tak slabá, že nemohla stát na nohách," uvádí Máša Gessenová v knize o ruském prezidentovi.

Vladimir Putin se 7. října 1952 vzhledem k věku rodičů a jejich minulosti narodil trochu jako "zázračné dítě". Oběma tehdy bylo 41 let. Skutečnost, že přišel na svět neočekávaně a pár už nepočítal s tím, že by ještě dítě mohl mít, vedla později ke konspiračním teoriím o údajné adopci. Jedna žena z Gruzie dokonce tvrdila, že Vladimir Putin je její syn, kterého dala k adopci.

Zájem o němčinu

Po narození pozdějšího ruského prezidenta jeho otec pracoval v továrně na železniční vagony, zatímco matka brala částečné úvazky, aby se mohla věnovat synovi. Byla zaměstnaná coby uklízečka nebo vrátná. Rodina bydlela v pětiposchoďovém domě a s dalšími nájemníky sdílela na chodbě společnou kuchyni i toaletu.

Vladimir Putin později řekl, že otec mu kladl na srdce, že němečtí nacisté byli nepřátelé, ale neměl by kvůli tomu nenávidět všechny Němce. To ho podle jeho vlastních slov vedlo k zájmu o němčinu a začal se ji učit. Když vstoupil do služeb sovětské tajné služby KGB, umožnilo mu to pracovat na rezidentuře v Drážďanech. Němčinu Putin nezapomněl a například se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou mluví při jednáních za zavřenými dveřmi vždy německy.

Rodiče zemřeli brzy po sobě krátce předtím, než se Putin stal ruským prezidentem. Matka v roce 1998, otec o rok později.

