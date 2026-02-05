Malé ukrajinské skupiny zesměšnily Putina. Na „ruském“ území se objevil Zelenskyj

Vloni v září vznikla na Ukrajině tajná vojenská skupina s úkolem vyhledávat a ničit ruské síly v Charkovské oblasti. Podle důstojníků jde od vpádu do Kurské oblasti v roce 2024 o nejúspěšnější ukrajinskou akci. Velitel skupiny Serhij Sidorin uvádí, že jeho vojáci zabili nebo zranili minimálně patnáct set Rusů.
Do týlu ukrajinských vojenských sil se ruským vojákům dařilo pronikat nepoužívaným plynovodem, který vede pod řekou Oskil. Do poloviny září 2025 se do Kupjansku dostalo několik stovek nepřátelských vojáků a situace začala být kritická – Ukrajinci se octli v početní i palebné nevýhodě.
„Mohli jsme nad městem úplně ztratit kontrolu,“ řekl deníku The Times Sidorin. Obsazení Kupjansku by Rusku poskytlo novou zásobovací linii pro podporu jednotek na Donbase.
Sidorin dostal 21. září tři dny na vybudování bojeschopné jednotky nového 2. sboru Chartija. Ruské mechanizované brigádě a motostřeleckým plukům ale nebylo možné čelit přímo, proto se velení rozhodlo vsadit na zdokonalení infiltrační taktiky.
Vojáci byli rozděleni do malých skupin po osmi pěšácích, které se pro zmatení nepřítele pohybovaly různými směry. „Rozhodli jsme se provádět útočné akce skrytě a ve všech směrech,“ popisuje velitel.
Podařilo se přerušit zásobování Rusům
Do měsíce se ukrajinským jednotkám podařilo dosáhnout řeky Oskil severně od Kupjansku a přerušit zásobování ruských jednotek na západě a na jihu. Velitel útočné skupiny „Zanuda“ novinářům popsal, že vojáci v plné polní překonávali denně pěšky bezmála dvacetikilometrové úseky.
„Postupovali jsme po etapách. Úderná skupina o dvou nebo třech lidech vyrazí a vyčistí malý úsek. Pak nastoupí pěchota, zajistí pozici a vybuduje obranu. Útočné jednotky se stáhnou, odpočinou si a znovu vyrazí do boje.“
Do prosince se Rusy podařilo odříznout od zásob a munice. Ke skupině „vyhledat a zničit“ se postupně připojily další ukrajinské jednotky, s jejichž podporou sevřela nepřítele v Kupjansku do kleští.
Ještě 20. listopadu si ruské velení zřejmě neuvědomovalo skutečnou situaci. Ruský generál Valerij Gerasimov Putina informoval, že jeho jednotky „osvobodily“ Kupjansk a pokračují v ničení obklíčených ukrajinských ozbrojených sil. Dne 2. prosince ruský prezident Vladimir Putin konstatoval, že jeho armáda převzala nad městem plnou kontrolu.
O deset dní později se přitom přímo v Kupjansku objevil jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenský a prohlásil území za znovu dobyté.
