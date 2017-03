Malajsie vydá tělo zavražděného bratra Kim Čong-una do KLDR

před 52 minutami

Malajsie svolila k vydání těla zavražděného Kim Čong-nama do Severní Koreje. Výměnou za tělo se do Malajsie má vrátit devět Malajsijců zadržovaných v Pchjongjangu. Po "velmi citlivých" vyjednáváních ve čtvrtek malajsijský premiér uvedl, že KLDR dovolila Malajsijcům odjet a Malajsie souhlasila s vydáním ostatků do KLDR. Neuvedl, zda už tělo Kim Čong-nama opustilo Malajsii.

Kuala Lumpur - Malajsie vyslovila souhlas, aby bylo na žádost rodiny předáno do KLDR tělo Kim Čong-nama, zavražděného bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Oznámil to malajsijský premiér Najib Razak. Výměnou za vydání těla se do Malajsie má vrátit devět Malajsijců zadržovaných v Pchjongjangu.

Kim Čong-nam byl zabit 13. února s pomocí bojového nervového plynu VX na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru. Z činu jsou podezřelé severokorejské tajné služby.

Bizarní vražda značně poškodila vztahy mezi KLDR a Malajsií. Obě země si navzájem vyhostily velvyslance a KLDR zabránila v odletu devíti Malajsijcům. Malajsie vzápětí reagovala stejným způsobům a zakázala odjezd ze země Severokorejcům.

Po "velmi citlivých" vyjednáváních ve čtvrtek malajsijský premiér uvedl, že KLDR dovolila Malajsijcům odjet a Malajsie souhlasila s vydáním ostatků do KLDR. Neuvedl, zda už tělo Kim Čong-nama opustilo Malajsii.

Malajsie původně uváděla, že tělo vydá pouze příbuzným Kim Čong-nama. Manželka a děti Kim Čong-nama žili společně s Kimem v dobrovolném exilu v čínském Macau, od vraždy se ale skrývají. Existují totiž obavy, že jednadvacetiletý syn zavražděného Kim Han-sol by se také mohl stát terčem atentátu.

Podle malajsijských vyšetřovatelů vraždu spáchaly 13. února dvě ženy z Indonésie a Vietnamu, které Kimovi na obličej nastříkaly bojový nervový plyn VX.

Z podílu na vraždě malajsijská policie podezírá i sedm Severokorejců. Čtyři z nich krátce po vraždě odjeli z Malajsie a do pátrání po nich je zapojen rovněž Interpol. Další podezřelí Severokorejci se podle Malajsie skryli na severokorejském velvyslanectví v Kuala Lumpuru. Severní Korea jakýkoli podíl na vraždě odmítá.

