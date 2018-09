Malá "spona" umí vyléčit srdeční chlopeň. Obrovský pokrok, hlásí lékaři z USA

Účinnost nástroje dokazuje nová americko-kanadská studie. MitraClip dokáže léčit nedomykavost srdeční chlopně.

Washington - Každý čtvrtý člověk ve Spojených státech zemře na srdeční onemocnění. Jde o 610 tisíc lidí ročně. Lékaři z USA a Kanady jsou proto nadšení z nové operační metody, která slibuje tyto statistiky snížit.

Za vším stojí "malý zázrak": mitrální sponka jménem MitraClip o velikosti menší než český dvacetihaléř, která léčí nedomykavost srdeční chlopně.

O její úspěšnosti hovoří studie, kterou v neděli uveřejnil odborný časopis New England Journal of Medicine.

Breaking News: “It’s a huge advance.” A tiny clip used to repair a heart valve sharply reduced deaths in patients with severe heart failure, a grim diagnosis. https://t.co/L4rzSIiBBn — The New York Times (@nytimes) September 23, 2018

"Je to obrovský pokrok. Ukazuje nám, že nemoc dokážeme léčit takovým způsobem, o jakém jsme si nemysleli, že by byl možný," citoval americký deník The New York Times Howarda Herrmanna, ředitele intervenční kardiologie na Pensylvánské univerzitě.

V lidském srdci najdeme celkem čtyři chlopně. Jednou z nich je i mitrální neboli dvojcípá chlopeň uložená mezi levou srdeční síní a levou komorou. Za normálních okolností umožňuje jen jednosměrný tok krve. Chlopeň ale může onemocnět a trpět například nedomykavostí. V takové situaci putuje krev během stahu komory zpátky do síně, což vede k nadměrnému zatížení srdečního svalu.

Nadměrnému, zpětnému toku krve do síně umí zabránit právě nástroj MitraClip. Lékaři zavedou tuto sponu pacientovi v anestezii vpichem do žíly v tříslu. Skrze hadičky ji pak lékař vede až na povrch srdce k mitrálnímu prstenci. Speciální nástroj otvor ve chlopni zmenší, a tím omezí i nedomykavost.

Dvě skupiny pacientů

Američtí a kanadští kardiologové si dosud nebyli stoprocentně jistí účinností MitraClipu. Dvouletá studie, na které se podílelo přes šest stovek pacientů z USA a Kanady, ale podle doktorů ukázala, že nástroj dokáže účinně léčit nemocné.

Celkem 614 pacientů, kteří trpěli různě vážnými srdečnými chorobami, bylo při experimentu náhodně rozděleno do dvou podobně velkých skupin. Jedné skupině užívající léky zavedli do těla MitraClip. Ostatní pacienti brali pouze léky a žádná spona jejich chlopeň nechránila.

Výsledek byl podle lékařů jednoznačný. V případě první skupiny se do nemocnice dostalo kvůli srdečním potížím 92 lidí, z nichž 28 zemřelo. Druhá skupina vyšla ze studie hůře. Hospitalizováno muselo být 151 lidí, z toho 61 srdeční chorobě podlehlo.

Odborníci také zdůrazňují, že nová metoda je mnohem méně invazivní než v případě operací, při kterých musí otevřít hrudník. Takové zákroky můžou být v některých případech i život ohrožující.

Pro některé pacienty pak může být plusem i to, že si z implantace MitraClipu odnesou výrazně menší jizvu.

"Může to pomoci pacientům, jejichž prognóza je jinak velmi špatná. Jde o pacienty, kteří se musí spoléhat na medikamenty, aby potlačili příznaky, zatímco ta hlavní, základní příčina není nijak léčena," uvedl Gregg W. Stone, lékař z Fakultní nemocnice v New Yorku, který se na studii podílel.

Drahá záležitost

Důvěru lékařů už nová operační pomůcka má, teď ale v její schopnost musí začít věřit i pojišťovny. Problémem je vysoká cena MitraClipu, která se pohybuje okolo 30 tisíc dolarů (přes 650 tisíc korun). Do toho je potřeba započíst i cenu hospitalizace. Operaci navíc nemůže provádět jakýkoliv kardiolog, ale jen ten, kdo je speciálně proškolený.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zatím posvětil použití metody pouze pro ty osoby, které by chirurgický zákrok nezvládly, ale současně je netrápí jiné srdeční onemocnění než nefunkční chlopeň. Kardiologové předpokládají, že by FDA měla v budoucnu schválit užití metody i pro další pacienty.

Zatímco v USA a Kanadě se mluví o novince, kardiologové v některých zemích Evropy katetr už několik let používají. Podle deníku The New York Times ale dosud neexistovala žádná studie, která by dokazovala účinnost léčby.

MitraClip znají i lékaři v Česku, několikrát ho použili v nemocnici na pražských Vinohradech, v olomoucké, ostravské a jindřichohradecké fakultní nemocnici nebo v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Podle Kardiologické kliniky ve FN Olomouc bylo před vynálezem katetru možné léčit nedomykavost chlopně právě jen léky, v akutních případech pak operací - plastikou chlopně nebo její náhradou.

"Jsem velmi rád, že v Česku je řada center, která se touto problematikou aktivně zabývají. Pro nás jsou tato data motivující a zavazující pro další jak klinickou, tak vědeckou činnost," uvedl pro Aktuálně.cz přednosta I. interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc Miloš Táborský.

Dodal ale, že je třeba počkat i na závěry jiných studií. "Budou jistě potřeba další data z dlouhodobého sledování a výsledky dalších studií včetně samotného vývoje technologie k jednodušším a technicky lépe realizovatelným systémům," dodal Táborský.

Video: První Čech s umělým srdcem? Operace pro něj byla jedinou šancí, říká Ivan Netuka