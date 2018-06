Makedonský prezident se postavil proti novému názvu státu. Parlament bude o návrh znovu hlasovat

Podle dohody, kterou makedonský prezident Ďorge Ivanov zamítl, se měla země přejmenovat na Republiku Severní Makedonie.

Skopje - Makedonský prezident Ďorge Ivanov v úterý využil svého práva veta a nepodepsal dohodu, která řeší spor s Řeckem o název Makedonie. Dohodu minulý týden ratifikoval makedonský parlament, a to většinou 69 z celkového počtu 120 poslanců.

Postup prezidenta ratifikační proces prodlouží, ale nezvrátí, napsala agentura AP. Veto dohody ze strany makedonského prezidenta se očekávalo.

Dohoda řeší 27 let trvající spor mezi oběma státy. Řekové považují název sousední země za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény proto také stále blokují snahu Makedonie vstoupit do EU a do NATO. Nová dohoda obsahuje kompromisní změnu názvu na Republika Severní Makedonie.

Normativní akt se podle předsedy parlamentu Talata Xhaferiho vrátí k novému hlasování parlamentu už příští týden. V tomto případě bude potřeba souhlas absolutní většiny, tedy 61 zákonodárců. Nicméně i při tomto novém hlasování se předpokládá schválení ratifikace. Prezident pak podle ústavy má povinnost dokument podepsat.

Konečné slovo mají mít při schvalování dohody makedonští občané v referendu, které se předpokládá v září nebo v říjnu. Po makedonském schvalovacím procesu přijde na řadu ratifikace řeckým parlamentem.

