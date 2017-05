Makedonie bude usilovat o co nejrychlejší vstup do EU i NATO, slibuje nový předseda vlády

před 28 minutami

Nová makedonská vláda chce co nejrychlejší vstup země do EU i NATO a kolem pěti procent hospodářského růstu ročně. V parlamentu ve Skopji to v úterý řekl pověřený premiér Zoran Zaev, jehož koaličnímu kabinetu by mohli poslanci vyslovit důvěru už ve středu. Kromě brzkého začlenění do EU a NATO hodlá vůdce sociální demokracie usilovat o zlepšení toho, co agentura DPA nazvala ekonomickou a sociální mizérií. Balkánská země se potýká s 24procentní nezaměstnaností a velkým zadlužením. Makedonie je od roku 2005 kandidátem členství v EU, ale přístupové rozhovory s ní ještě Brusel nezahájil, hlavně kvůli odporu Řecka.

