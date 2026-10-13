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Zahraničí

„Mají hodně co ztratit.“ Rusko a Čína podle Trumpa nepomáhají Íránu

ČTK
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Americký prezident Donald Trump nevěří, že Čína a Rusko pomáhají Íránu. Trump to uvedl v noci na úterý na své sociální síti Truth Social. Ty, kteří tvrdí, že obě země Teheránu napomáhají, označil za radikálně levicové hlupáky a šílence.

US President Trump attends a campaign rally in Syracuse
Čínská vláda podle agentury Reuters odsoudila americké útoky na Írán jako nehorázné narušení suverenity země a Kreml prohlásil, že válka proti Íránu může vést k jadernému zbrojení na Blízkém východě.Foto: REUTERS – Nathan Howard
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Konflikt USA a Íránu začal na konci února americko-izraelskými údery, na které íránský režim odpověděl mimo jiné útoky na arabské země v regionu, kde se nacházejí americké vojenské základny.

„Pokud pomáhají, tak je to na velmi nízké úrovni, ale nevěřím, že tak vůbec činí. Mají hodně co ztratit a my bychom to věděli, dozvěděli bychom se o tom velmi rychle,“ napsal Trump.

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Moskva a Peking udržují s íránským režimem úzké vztahy. Čínská vláda podle agentury Reuters odsoudila americké útoky na Írán jako nehorázné narušení suverenity země a Kreml prohlásil, že válka proti Íránu může vést k jadernému zbrojení na Blízkém východě. Trump v minulosti uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching zaujali v americko-íránském konfliktu neutrální pozici.

Trump v září varoval čínského prezidenta před poskytováním pomoci Íránu a podle velvyslance USA v Číně byl následně ujištěn, že tak Peking neučiní. Trumpovo varování přišlo v době, kdy se objevily zprávy o čínských dodávkách přenosných, z ramene odpalovaných kompletů protivzdušné obrany a také o čínské pomoci při obcházení sankcí uvalených na íránskou ropu.

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V září Trump zlehčoval zprávy o tom, že Teherán získal od čínských subjektů satelitní snímky vojenské základny v Jordánsku, na které při íránském útoku zahynuli tři američtí vojáci.

Minulý týden agentura Bloomberg s odvoláním na západní činitele napsala, že Rusko Teheránu dodává rakety a pomáhá mu tak obnovovat vojenský arzenál, který byl během amerických a izraelských útoků zničen či poškozen.

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