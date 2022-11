Byt v domě špionů i vazby na Skripalovy traviče. Švédové zatkli nenápadný ruský pár

Minulý týden švédské úřady ve Stockholmu zatkly dvojici ruských občanů kvůli špionáži. Sergej Skvorcov a Jelena Kulkovová žili v této skandinávské zemi od roku 1999, sousedi a známí neměli sebemenší podezření. Nyní se ukazuje, že zadržení Rusové jsou daleko větší ryby, než se původně myslelo.

Investigativní skupina Bellingcat a ruský server The Insider zjistily, že manželský pár měl byt v Moskvě ve stejném domě jako jeden z travičů bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a další důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU. Sergej Skvorcov obchodoval s bývalým důstojníkem GRU vyhoštěným z Francie a belgickým podnikatelem, který byl trestán za pokus o prodej citlivých technologií Číně. A aby toho nebylo málo, dcera Jeleny Kulkovové byla partnerkou bývalého šéfa jednoho z odborů švédské vojenské tajné služby.

Na předměstí Stockholmu zasahovala zvláštní jednotka policie v úterý ráno a prohlédla dům obou Rusů. Kulkovovou úřady propustily o dva dny později, jakkoliv je stále podezřelá ze spoluúčasti na špionáži. Tu měl řídit Skvorcov, který podle švédských vyšetřovatelů špehoval proti USA od roku 2013 a o rok později začal získávat i švédská tajemství.

Investigativní novinář Christo Grozev ze skupiny Bellingcat informoval, že ruský pár získal těsně před svým odjezdem do Švédska byt na moskevské ulici Sorge. Na této adrese bydlel i důstojník GRU Denis Sergejev, který řídil pokus o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury.

Sergejev žil v bytě 288, Skvorcov s Kulkovovou o dvě patra níže v bytě 282. Při vyšetřování útoku na bývalého dvojitého špiona Skripala se tento dům objevil vícekrát. Podle výpisů telefonních hovorů zde často býval generál GRU Andrej Averjanov, velitel tajné jednotky 29155, která Skripala otrávila nervovým jedem novičok. Podle všeho jde o dům, v němž dostávali byty pracovníci GRU. Ostatně i sama ulice je pojmenována podle slavného sovětského špiona Richarda Sorgeho. "Stejně tak jsme našli, že na stejnou adresu si lidé z GRU nechávali doručovat zásilky z e-shopů nebo dovážky jídel," vysvětlil Grozev.

Podezřelé firmy

Sergej Skvorcov a jeho žena Jelena Kulkovová založili řadu firem, které mimo jiné obchodovaly s vybavením pro lodě a letadla, vyvíjely software a obchodovaly s počítači.

Jedna z nich, Building and Data Technologies, vyvolala pozornost vyšetřovatelů tím, že prováděla transakce výhradně s jednou belgickou společností, která jí pravidelně posílala stejnou částku peněz, aniž by bylo jasné za co. Vlastní ji podnikatel Hans de Geetere, který byl dříve několikrát sankcionován pro pokusy přeprodat do Číny americké technologie, které se používají v raketách a letadlech.

Hans de Geetere, stejně jako Skvorcov, se zároveň dobře znal s Vladimirem Kulemekovem, bývalým důstojníkem GRU, který se ke své minulosti hrdě hlásí a poskytuje rozhovory. Skvorcov dokonce pracoval jako jednatel společnosti InstrumentElectronics i Stockholm AB, která přes kyperského prostředníka patří Kulemekovi.

Špioni původem z Íránu

Byt na moskevské ulici Sorge 36 byl navíc v roce 2015 přepsán na dceru Jeleny Kulikovové z prvního manželství Annu Runovou. Ta přitom už dávno žila ve Švédsku a většina jejích známých ani nevěděla, že má ruské kořeny. V roce 2013 začala chodit s bývalým šéfem jednoho z odborů švédské vojenské zpravodajské služby MUST a za dva roky spolu začali žít. Zajímavé je, že Anna nebyla zatčena ani obviněna, byť je jasné, že měla největší příležitost získávat utajené informace.

Bellingcat a server The Insider také upozorňují, že sotva týden před zadržením Skvorcova a Kolkovové švédská kontrarozvědka zatkla a obvinila ze špionáže ve prospěch Ruska dva bratry původem z Íránu.

Starší Peyman Kia (42) pracoval ve vojenské zpravodajské službě MUST a později přešel na celní správu. Mladší Payam Kia (35) zase pracoval pro civilní kontrarozvědku SAPO. Úřady neodhalily, jakým způsobem bratři informace ruské rozvědce předávali, časová souslednost ale naznačuje, že by to mohlo mít spojitost se Sergejem Skvorcovem a Jelenou Kulkovovou.

