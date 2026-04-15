Zahraničí

Magyar ve státním rozhlase oznámil reformu veřejnoprávních médií

ČTK

Nová maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost. Ve středu to v rozhovoru se státem ovládaným rozhlasem Kossuth Rádió prohlásil vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar, jehož Tisza se v novém parlamentu bude opírat o ústavní většinu.

Hungary Election
Peter Magyar Foto: AP
Vláda dosluhujícího premiéra Viktora Orbána sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny MTVA, kterou opozice označovala za továrnu na lži a vládní propagandistický aparát.

"Každý Maďar si zaslouží veřejnou mediální službu, která bude vysílat pravdu," řekl Magyar. Představitelé strany Tisza dlouhodobě kritizovali veřejnoprávní média za to, že jsou pod přílišnou kontrolou státu. Orbánova vláda, která je u moci nepřetržitě 16 let, činnost médií svázala mediálním zákonem, proti kterému se ohradila nejen opozice, ale také Evropská unie.

Magyarova budoucí vláda plánuje pozastavit vysílání veřejnoprávních médií. Rovněž chce připravit nový mediální zákon a ustavit nový mediální úřad, aby tak zajistil svobodu a nezávislost tisku.

Magyar po převzetí moci plánuje rozsáhlé změny, kterými chce zvrátit zásahy, které provedla Orbánova strana Fidesz. Chce se také sejít s vedením maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, která mimo jiné provozuje bratislavskou rafinerii Slovnaft. Za nejdůležitější úkol nadcházejících týdnů označil zajištění bezpečnosti dodávek paliv. Maďarsko stejně jako Slovensko dosud spoléhaly na zásobování ruskou ropou a plynem. Budapešť i Bratislava navíc obviňují Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, že schválně otálí s opravou ropovodu Družba, který poškodil ruský dronový útok.

