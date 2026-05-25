„Zadarmo to nebude“. Magyar si jde do Bruselu pro zmražené peníze

Nový maďarský premiér Péter Magyar se má tento týden vydat do Bruselu, kde se pokusí uzavřít významnou politickou dohodu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou s cílem uvolnit 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) ze zmrazených unijních fondů. Dohoda by mohla být podepsána ve čtvrtek, uvedl bruselský server Politico s tím, že to ale nebude „zadarmo“.
Maďarská vláda se bude muset zavázat k dosažení řady reforem, včetně rozsáhlých soudních změn, než v srpnu vyprší lhůta pro čerpání těchto prostředků.
Magyar by se měl během návštěvy Bruselu setkat také s belgickým premiérem Bartem De Weverem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Budapešť chce napravit napjaté vztahy s transatlantickou aliancí, uvedl nový maďarský premiér o víkendu v rozhovoru pro televizní stanici RTL.
Dalším často diskutovaným tématem mezi představiteli EU a zástupci Maďarska je postoj Budapešti k členství Ukrajiny v Evropské unii. Nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová v sobotu na konferenci Globsec Forum 2026 v Praze nezmínila, že by Budapešť v nadcházejících týdnech podpořila otevření prvních vyjednávacích kapitol. Uvedla nicméně, že nejdůležitější věcí, kterou je třeba s Kyjevem vyřešit, jsou práva maďarských menšin na Ukrajině. „Teprve pak se můžeme bavit o všem ostatním,“ citoval ji server Politico.
Na expertní úrovni se již dialog mezi Ukrajinou a Maďarskem vede, Magyar doufá, že se začátkem června setká i s prezidentem Volodymyrem Zelenským, a sice symbolicky ve městě Berehove (v Zakarpatské oblasti Ukrajiny), kde Maďaři tvoří největší etnickou skupinu. Podle diplomatických zdrojů serveru Politico k této schůzce nejspíš dojde, pokud Budapešť podpoří otevření vyjednávacích kapitol.
Magyar již po výhře ve volbách označil za jednu ze svých priorit právě rozmrazení asi 18 miliard eur ze unijních fondů. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur z kohezních fondů, uvedl mluvčí EK.
Maďarská ministryně zahraničí rovněž v Praze prohlásila, že Evropská komise zamítla maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE , který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Maďarsko požádalo o jednu z největších částek - o 17,4 miliardy eur. Komise žádost detailně prověřovala a oficiálně ještě nevydala žádný verdikt. Zbylých 18 plánů, včetně českého, již bylo schváleno. „Musíme tedy žádost nevyhnutelně předložit znovu,“ prohlásila Orbánová.
Letoun s britským ministrem obrany Johnem Healeym minulý týden postihlo při letu poblíž Ruska rušení signálu, pilot musel aktivovat záložní navigační systém, informoval deník The Times s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Stalo se tak pár dní poté, co britské armádní síly čelily jiné ruské provokaci.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc". Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Důvěra v ekonomiku Česka letos v květnu meziměsíčně klesla o 1,6 bodu na hodnotu 99,7 bodu. Důvěra se snížila jak u podnikatelů, tak u spotřebitelů. Oznámil to v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ).
Ministr obrany Jaromír Zůna stojí před svým prvním velkým nákupem. Během několika týdnů resort otevře nabídky na pořízení dvou stovek obrněnců za více než 25 miliard korun. Výrobce australského vozidla Bushmaster, které několikrát vyšlo z armádních analýz jako ideální řešení, už se o obchod přihlásil. Aby zvýšil své šance, zahájil strategickou spolupráci se státním podnikem VOP CZ.
Brian Large byl světově uznávanou osobností televizní režie opery a klasické hudby. Zemřel v sobotu v New Yorku ve věku 89 let. ČTK to potvrdil Aleš Březina, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. Březina připomněl, že Large měl silný vztah k české kultuře.