Zahraničí

„Zadarmo to nebude“. Magyar si jde do Bruselu pro zmražené peníze

ČTK

Nový maďarský premiér Péter Magyar se má tento týden vydat do Bruselu, kde se pokusí uzavřít významnou politickou dohodu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou s cílem uvolnit 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) ze zmrazených unijních fondů. Dohoda by mohla být podepsána ve čtvrtek, uvedl bruselský server Politico s tím, že to ale nebude „zadarmo“.

Magyar již po výhře ve volbách označil za jednu ze svých priorit právě rozmrazení asi 18 miliard eur ze unijních fondů. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost. (Péter Magyar)Foto: AP
Maďarská vláda se bude muset zavázat k dosažení řady reforem, včetně rozsáhlých soudních změn, než v srpnu vyprší lhůta pro čerpání těchto prostředků.

Magyar by se měl během návštěvy Bruselu setkat také s belgickým premiérem Bartem De Weverem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Budapešť chce napravit napjaté vztahy s transatlantickou aliancí, uvedl nový maďarský premiér o víkendu v rozhovoru pro televizní stanici RTL.

Dalším často diskutovaným tématem mezi představiteli EU a zástupci Maďarska je postoj Budapešti k členství Ukrajiny v Evropské unii. Nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová v sobotu na konferenci Globsec Forum 2026 v Praze nezmínila, že by Budapešť v nadcházejících týdnech podpořila otevření prvních vyjednávacích kapitol. Uvedla nicméně, že nejdůležitější věcí, kterou je třeba s Kyjevem vyřešit, jsou práva maďarských menšin na Ukrajině. „Teprve pak se můžeme bavit o všem ostatním,“ citoval ji server Politico.

Na expertní úrovni se již dialog mezi Ukrajinou a Maďarskem vede, Magyar doufá, že se začátkem června setká i s prezidentem Volodymyrem Zelenským, a sice symbolicky ve městě Berehove (v Zakarpatské oblasti Ukrajiny), kde Maďaři tvoří největší etnickou skupinu. Podle diplomatických zdrojů serveru Politico k této schůzce nejspíš dojde, pokud Budapešť podpoří otevření vyjednávacích kapitol.

Magyar již po výhře ve volbách označil za jednu ze svých priorit právě rozmrazení asi 18 miliard eur ze unijních fondů. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur z kohezních fondů, uvedl mluvčí EK.

Maďarská ministryně zahraničí rovněž v Praze prohlásila, že Evropská komise zamítla maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE , který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Maďarsko požádalo o jednu z největších částek - o 17,4 miliardy eur. Komise žádost detailně prověřovala a oficiálně ještě nevydala žádný verdikt. Zbylých 18 plánů, včetně českého, již bylo schváleno. „Musíme tedy žádost nevyhnutelně předložit znovu,“ prohlásila Orbánová.

