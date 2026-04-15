Magyar si volal s Netanjahuem. Pozval ho na návštěvu do Budapešti

Budoucí maďarský premiér Péter Magyar ve středečním telefonickém rozhovoru s předsedou izraelské vlády Benjaminem Netanjahuem ujistil o záměru pokračovat v blízkých vztazích mezi oběma státy. Také pozval Netanjahua na oslavy 70. výročí maďarského povstání do Budapešti. Izraelský premiér reagoval pozitivně a navrhl uspořádat společné jednání vlád obou zemí v Jeruzalémě, oznámila tamní média.
Vřelý úvodní rozhovor, jak telefonát s Magyarem charakterizoval úřad izraelského premiéra, se uskutečnil tři dny poté, co Magyarova strana Tisza v parlamentních volbách porazila Netanjahuova dlouholetého spojence Viktora Orbána.
Magyarovo pozvání svědčí o tom, že je připraven přivítat Netanjahua jako hosta v Maďarsku, přestože v pondělí slíbil, že se Maďarsko opět stane členem, který na Netanjahua vydal zatykač kvůli obvinění ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy, napsal portál The Times of Israel.
Orbán ohlásil vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu během návštěvy izraelského premiéra v Budapešti na počátku loňského dubna. V květnu pak odstoupení od soudu schválil maďarský parlament.
Mezinárodní trestní soud je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Má podporu 125 zemí. Rusko, stejně jako například USA nebo Čína, ale jeho jurisdikci neuznává. Trumpova administrativa uvalila na některé soudce a žalobce soudu sankce.
Maďarsko podepsalo Římský statut, na jehož základě tribunál vznikl, v roce 1999 a ratifikovalo ho o dva roky později za Orbánova prvního funkčního období, napsala dříve agentura AFP.
