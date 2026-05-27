Přeskočit na obsah
Benative
27. 5. Valdemar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Magyar se v pátek kvůli zmrazeným evropským fondům setká s von der Leyenovou

ČTK

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Ve středu o tom informovala agentura Reuters.

Budoucí premiér Maďarska Peter Magyar. Foto ze 7. května 2026.
„Všichni pracují na uvolnění prostředků z fondů EU (pro Maďarsko),“ uvedl ve středu Magyar. (Péter Magyar)Foto: Reuters
Reklama

Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy Kč) z unijních fondů.

„Všichni pracují na uvolnění prostředků z fondů EU (pro Maďarsko),“ uvedl ve středu Magyar. Podle dřívějších zpráv se však maďarská vláda bude výměnou za to muset zavázat k provedení řady reforem, včetně rozsáhlých změn v soudním systému, než v srpnu vyprší lhůta pro čerpání těchto prostředků.

Související

Maďarský premiér už o minulém víkendu řekl, že jednání o pozastavených prostředcích z fondů Evropské unie pokračují dobře a že dohodu plánuje v Bruselu podepsat ještě tento týden.

Magyar by se měl při návštěvě Bruselu setkat i s belgickým premiérem Bartem De Weverem a s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Budapešť chce napravit napjaté vztahy s transatlantickou aliancí, uvedl maďarský premiér o víkendu v rozhovoru v televizi RTL.

Reklama
Reklama

Magyar už po vítězství v dubnových volbách označil za jednu ze svých priorit právě uvolnění zhruba 18 miliard eur (437 miliard Kč) z unijních fondů. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur (přibližně 185 miliard Kč) z kohezních fondů, řekl mluvčí EK.

Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.

Mohlo by vás zajímat: Maďarský opoziční lídr Peter Magyar ze strany Tisza slaví vítězství ve volbách.

Maďarský opoziční lídr Peter Magyar ze strany Tisza slaví vítězství ve volbách. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of an overnight Russian missile and drone strike, in Kyiv
Aftermath of an overnight Russian missile and drone strike, in Kyiv
Aftermath of an overnight Russian missile and drone strike, in Kyiv

„Bezmocný vztek.“ Ukrajinský expert se vysmál ruskému útoku ničivým Orešnikem

„Zlom nastal,“ tvrdí ukrajinský vojensko-politický komentátor Jevhen Dykyj, podle něhož je nyní i pro západní spojence „jasné, že Ukrajina skutečně může zvítězit“, a ne jen přežít a nějak vydržet do konce války. Ruský víkendový útok na Kyjev je pak podle něj demonstrací bezmocného vzteku. Dykyj to uvedl v rozhovoru pro ukrajinská média.

Jakub Menšík
Jakub Menšík
Jakub Menšík

Epický konec, šílené scény. Kolabujícího Menšíka nechali ležet, nechápal ani slavný Američan

Bláznivý zápas s ještě bláznivějším zakončením viděli fanoušci na pařížském kurtu číslo 6. Jakub Menšík a Mariano Navone sehráli v extrémním počasí drama, jaké se jen tak nevidí. Český tenista nakonec pětisetovou bitvu vydřel a postupem do 3. kola vylepšil své maximum na Roland Garros. Na konci zápasu přitom sotva chodil a po mečbolu museli do akce zdravotníci.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání

ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama