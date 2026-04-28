Magyar se v Budapešti setkal se zástupcem slovenských Maďarů

Nastupující maďarský premiér Péter Magyar se v úterý v Budapešti setkal s předsedou slovenské neparlamentní strany Maďarská aliance Lászlóem Gubíkem. Informoval ho o svém telefonátu se se slovenským premiérem Robertem Ficem z minulého týdne, ve kterém kritizoval slovenský zákon o Benešových dekretech.

Péter Magyar a László Gubík.Foto: Facebooku Pétera Magyara
„Nastupující maďarská vláda je odhodlána podporovat maďarskou menšinu na Slovensku a staví se proti slovenské legislativě, která hrozí lidem kritizujícím Benešovy dekrety vězením a je v rozporu se základními hodnotami Evropské unie,“ napsal Magyar.

Nastupující vláda se podle něj rovněž staví proti „zabavování půdy slovenských občanů maďarského původu bez kompenzace“.

Téma prezidentských dekretů, které po druhé světové válce v tehdejším Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny, naposledy ožilo po nedávných maďarských parlamentních volbách. Jejich vítěz a pravděpodobný příští premiér Magyar minulý týden po telefonátu s Ficem vyzval Bratislavu k tomu, aby do budoucna už nebyla na Slovensku konfiskována půda příslušníků maďarské menšiny na základě prezidentských dekretů.

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, který je blízkým spolupracovníkem premiéra, následně ve sněmovně tvrdil, že půda konfiskována nikomu není. Správce státní půdy SPF to v reakci rovněž odmítl a tvrdil, že případy se zejména týkají odstraňování dřívějších chybných zápisů v evidenci pozemků.

Loni slovenská vládní koalice v novele trestního zákoníku podle opozice prosadila, že půlroční vězení bude hrozit lidem, kteří dekrety zpochybňují. Rozhodnutí už tehdy Budapešť kritizovala, byť dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán je médii i některými politiky označován za politického spojence Fica.

Zavedení možnosti trestního stíhání za zpochybňování dekretů prosadili poslanci slovenské vládní koalice poté, co nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko vyzvalo slovenské úřady k tomu, aby v nových případech už neusilovaly o konfiskaci majetku právě na základě prezidentských dekretů.

Trump White House Correspondents Dinner

ŽIVĚ USA už nejsou v pozici, aby diktovaly politiku nezávislým státům, vzkazuje Írán

Spojené státy nemohou nadále diktovat svou politiku ostatním zemím, prohlásil mluvčí íránského ministerstva obrany Rezá Talajíník, kterého podle agentury AFP citovala státní televize. "Spojené státy již nejsou v pozici, aby diktovaly svou politiku nezávislým národům," prohlásil Talajíník a dodal, že Washington musí upustit od svých "nelegálních a iracionálních požadavků".

Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře

Policie na západě Německa podniká obří zátah na motorkářské gangy

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.

