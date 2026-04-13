13. 4. Aleš
Zahraničí

Magyar přislíbil Tuskovi vydat dva stíhané opoziční politiky

ČTK

Vítěz parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar v pondělí přislíbil najít způsob, jak vydat Polsku dva stíhané opoziční politiky, kterým Budapešť už dříve udělila azyl - pokud ovšem ještě jsou v Maďarsku. Maďarsko nebude útočištěm pro mezinárodně hledané zločince, prohlásil Magyar podle agentury Reuters.

Lídr maďarské opozice Péter Magyar v debatě s polským premiérem Donaldem Tuskem.Foto: Facebook
Maďarsko v uplynulých letech udělilo politický azyl někdejšímu polskému ministrovi spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, který byl tváří sporných justičních reforem prosazených předchozí konzervativní vládou z let 2015 až 2023. Ještě dříve politický azyl v Maďarsku získal někdejší Ziobrův náměstek Marcin Romanowski.

V Polsku jsou oba politici obviněni ze zpronevěry peněz na pomoc obětem trestné činnosti. Podle vyšetřovatelů za tyto prostředky kromě jiného pořídili program Pegasus, určený k infiltraci mobilních telefonů, a používali ho proti domácím politickým oponentům. Oba popírají, že by se dopustili čehokoliv nezákonného a označují se za oběti pronásledování ze strany proevropské vlády premiéra Donalda Tuska, která v roce 2023 u moci vystřídala stranu Právo a spravedlnost (PiS).

Vztahy mezi Tuskovou vládou a Orbánovým kabinetem byly napjaté, k čemu přispělo také udělení politického azylu Ziobrovi a Romanowskému.

Tusk v pondělí na návštěvě Jižní Koreje řekl, že o otázce azylu ještě před volbami v Maďarsku mluvil s Magyarem, jehož strana Tisza nedělní hlasování vyhrála. "Ta věc je jasná. Nemusíme nic dodávat ... Doufám, že těmto dvěma pánům řeknu 'Vítejte v Polsku'," uvedl Tusk.

Polský ministr obrany a vicepremiér Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondělí řekl, že doufá, že se Ziobro s Romanowským sami vydají polské justici.

Romanowski ale v neděli ve vyjádření v polské krajně pravicové televizi TV Republika dopad výsledku voleb v Maďarsku na svoji situaci bagatelizoval. "Není to vláda (v Maďarsku), kdo nás pošle zpátky do Varšavy s pouty na rukou. Jde o rozhodnutí soudu," uvedl. Ziobro se podle Reuters k této věci v komentáři k výsledkům voleb v Maďarsku nevyjádřil.

Péter Magyar dal v neděli večer ve svém vítězném projevu najevo, že chce obnovit tradičně silné vztahy mezi Maďarskem a Polskem. Oznámil, že jeho první zahraniční cesta povede do Varšavy. Tusk v pondělí řekl, že si myslí, že jeho vztahy s Magyarem "budou naprosto výjimečné".

FILE PHOTO: U.S. President Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House

