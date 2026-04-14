Magyar není žádný liberál. Jeho vztah k Ukrajině je jiný, než se může zdát

Maďaři už mají opravdu dost korupce a skomírající ekonomiky. Vítěz voleb Peter Magyar ale není žádný liberál a ani vůči Ukrajině nebude jeho politika extra vstřícná. Nebude ale vyloženě protiukrajinská. Tak hodnotí z Budapešti klíčové maďarské volby náš zvláštní zpravodaj Jaroslav Synčák.
Viktor Orbán dával svého vyzývatele Pétera Magyara na předvolební plakáty společně s Volodymyrem Zelenským. Snažil se ho v hanlivých kolážích vykreslit jako spojence ukrajinského prezidenta.
Chtěl varovat před tím, že Magyar zatáhne Maďarsko do války. Šéf strany Tisza ale do téhle pasti nespadl a před voliči se prezentoval jako v první řadě maďarský politik a ochránce národních zájmů.
„Magyar určitě nebude protiukrajinský, ale je otázka, do jaké míry bude proukrajinský,“ říká Synčák. „Jeho strana Tisza v europarlamentu třeba co se týče půjčky pro Ukrajinu hlasovala společně s Orbánovým Fideszem, tedy proti ní. Ale předpokládám, že Magyar alespoň nebude jezdit do Moskvy kamarádit se s Vladimírem Putinem.“
Cosi o Magyarově postoji napovídá jeho čerstvé prohlášení na první povolební tiskové konferenci, že půjčka od EU v objemu 90 miliard eur Ukrajině už byla schválena na prosincovém summitu a tak nevidí důvod, proč tuto otázku znovu otevírat. Postavil se ale proti urychlenému přijetí Ukrajiny do unie s tím, že se o tom má rozhodovat v referendu.
Co pomohlo Magyarovi k jeho fenomenálnímu vítězství? „Magyar soustavně objížděl zemi, objížděl venkov, měl několik projevů před voliči denně, a to až do posledního dne. A podařilo se mu získat si i Maďary v zahraničí, například v rumunském Sedmihradsku, kteří doposud disciplinovaně volili Orbána.“
Ve výsledku voleb se nakonec ukázalo to, s čím skoro nikdo nepočítal – Magyar Orbána doslova deklasoval v hlasování v jednomandátových obvodech.
Samotné předání moci nejspíš proběhne hladce. „Orbán přiznal svoji prohru a Péteru Magyarovi pogratuloval. Toho ale čeká státní aparát plný Orbánových lidí. Magyar už vyzval k rezignaci prezidenta, předsedu Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, členy mediálních rad atd. Mluví se o něm jako o motorové pile,“ dodává z Budapešti Synčák.