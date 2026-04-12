Magyar či Orbán? Maďaři hlasují, volební účast je rekordní. Očima reportéra Aktuálně.cz

Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v "nejdůležitějších evropských volbách roku". Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.
Od našeho zpravodaje v Maďarsku - Volby jsou podle prvních zjištění rekordní. Podle maďarského portálu Népszava do sedmi hodin ráno odevzdalo svůj hlas 3,46 procenta voličů, přes 260 tisíc lidí. Jde o téměř dvojnásobný nárůst v porovnání s posledními volbami, kdy to tou dobou bylo 1,8 procenta voličů.
Oba soupeři již odvolili. Premiér Viktor Orbán vyjádřil přesvědčení, že vyhraje již popáté za sebou.
Vůdce maďarské opozice Péter Magyar, jehož favorizuje většina průzkumů, přislíbil v případě vítězství nejprve přijmout protikorupční opatření, Maďarsko potřebuje uvolnit zdroje z fondů EU.
Je důležité posílit spolupráci Maďarska s Polskem a Českem, uvedl dále Magyar. Při hlasování řekl, že chce velmi silnou spolupráci ve V4.
Viktor Orbán se do velké politiky dostal už v 90. letech, v premiérském křesle seděl od roku 1998 do roku 2002 a když se do něj v roce 2010 vrátil, nikoho jiného k moci dosud nepustil.
Teď má po letech silného vyzyvatele - a to Pétera Magyara ze strany Tisza, který Orbánovi podle průzkumů může další sezení ve zmíněném křesle zkomplikovat. Maďarské průzkumy se ale velmi liší v závislosti na organizacích, které si je zadaly nebo provedly.
Ještě než se začnou počítat hlasy, odpovídáme na několik zásadních otázek současných voleb.
Kdo je Péter Magyar?
Časopis The Economist jej popisuje jako umírněného konzervativce. Začínal v Orbánově straně Fidesz, v roce 2024 se však po rozvodu s někdejší Orbánovou ministryní spravedlnosti Judit Vargovou od Fideszu odtrhl.
Během oslav státního svátku 15. března 2024 oznámil Magyar, že hodlá založit novou politickou stranu a kandidovat s ní ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024. Jelikož však již nebylo možné registraci nového politického subjektu před těmito volbami stihnout, převzal Magyar v dubnu 2024 mimoparlamentní centristickou stranu s názvem Respekt a svoboda (TISZA).
Vyhýbá se diskusím o tématech, jako je válka na Ukrajině, místo toho mluví o korupci, veřejných služby a ekonomiku.
Jeho strana Tisza je v podstatě one-man show, má jen několik málo desítek členů. V maďarském parlamentu nemá zatím žádná křesla, Magyar sám je europoslanec.
Co se změní, pokud vyhraje Magyar?
„O straně Tisza nevíme vlastně nic – třeba co chce s Maďarskem udělat poté, co vyhraje. Zatím se omezuje na kritiku režimu, přitom ale říká, že „chce zachovat některé pozitivní výdobytky 16 let Viktora Orbána,“ popisuje v rozhovoru pro Aktuálně hungarista Petr Balla.
Ten dále dodává, že Magyarova strana chce zachovat „dobré věci“, přitom odbourat korupci, vrátit Maďarsku evropské fondy a začlenit ji zpátky do Evropy. „Ale neříkají, jakým směrem se to Maďarsko vydá. Tato bezobsažnost je silná, protože Fidesz na ni není schopen žádným způsobem reagovat,“ pokračuje.
„Návrat do Evropy“ rezonuje také v dalších zemích na kontinentu. Ještě před hlasováním měli evropští představitelé velká očekávání ohledně změn v Maďarsku pod potenciálním novým vedením. Jenže jak varuje britský deník Guardian, po 16 letech vlády má Fidesz své lidi v různých institucích, soudech a dalších pozicích. Navíc analýza jejich hlasování v Evropském parlamentu naznačuje, že se strana v mnoha ohledech se svým konkurentem shoduje.
Proč Viktor Orbán ztrácí popularitu?
Podle hungaristy Bally dokázal Orbán dlouhodobě nastavovat témata tak, že rozložil opozici. „Teď v roce 2026 to poprvé vypadá, že Orbán není schopen vytvářet kampaň takovým způsobem, aby rezonovala témata, která Fidesz chce,“ míní expert.
Za poklesem jeho popularity ale stojí i například korupční kauzy související se se specifickou formou privatizace nebo ekonomické problémy, které se objevily po pandemii koronaviru, válce na Ukrajině a s ní související energetické krizi. Více o tom píšeme v tomto textu.
Jak se v Maďarsku počítají hlasy?
Maďarský parlament má 199 křesel, z nichž do 106 se politici dostanou zvolením ve svých volebních obvodech. Podobně v Česku volíme své kandidáty do Senátu s tím rozdílem, že maďarský vítěz tak říkajíc bere vše, tedy neexistuje v Maďarsku druhé kolo jako u nás.
Tato část voleb je v podstatě relativně jednoduchá, rozložení zbylých 93 křesel je ale pro laika složitější oříšek.
Zbylých 93 křesel se volí podobně jako v českých volbách do Poslanecké sněmovny, kdy občané volí celou kandidátku.
Jednotlivé mandáty se pak na základě přepočtu rozdělí mezi strany podle procenta získaných hlasů s tím, že minimální hranice činí stejně jako v Česku pět procent. V Maďarsku ale nelze měnit pořadí kandidátů pomocí tzv. preferenčních hlasů.
Část hlasů pro těchto 93 křesel zahrnuje hlasy odevzdané ve 106 volebních obvodech. To zahrnuje nejen hlasy, které šly neúspěšným kandidátům, ale i hlasy, které vítězní kandidáti nepotřebovali k tomu, aby si udrželi náskok před svým nejbližším konkurentem.
Kdy budou známé výsledky?
Volební místnosti se uzavřou v 19:00, přičemž první předběžné výsledky se očekávají už o hodinu později. Maďarský volební úřad uvedl, že v neděli večer očekává sečtení až 95 procent hlasů na stranických kandidátkách a až 97 procent hlasů z volebních obvodů, ale varoval, že sečtení 100 procent hlasů může trvat až týden.
První projekce nového rozložení křesel v parlamentu by pak měla být kolem půlnoci.