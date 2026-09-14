Magyar chce zrušit zákaz zobrazování homosexuality dětem, který zavedl Orbán

Vláda maďarského premiéra Pétera Magyara předložila návrh zákona, kterým by z předpisů týkajících se ochrany dětí vypustila zákaz zobrazování homosexuality a transgender osob zavedený během éry dlouholetého šéfa vlády Viktora Orbána. Informuje o tom agentura AFP.
Novela z roku 2021 doplnila existující právní předpisy týkající se ochrany dětí a zakázala "propagaci homosexuality" před nezletilými. Maďarské úřady ji za Orbánovy vlády používaly jako právní základ pro zakazování pochodů hrdosti na podporu práv komunity LGBT+.
AFP připomíná, že zákon ostře kritizovalo mnoho ochránců lidských práv i lídrů zemí Evropské unie, protože podle nich stigmatizoval lidi z komunity LGBT+. Soudní dvůr Evropské unie letos v dubnu rozhodl, že porušuje článek Smlouvy o EU, který vyjmenovává základní hodnoty, na nichž je unie založena.
Novela předkládaná Magyarovou vládou v zákonu z roku 2021 ruší zmínky o zákazu "propagace" a "zobrazování" homosexuality a transidentity před dětmi a nezletilými. Místo toho hovoří o obsahu, který může "závažným způsobem narušit psychický, intelektuální, citový nebo morální vývoj dítěte".
Magyar řekl, že nová pravidla by platila "bez ohledu na sexuální orientaci", čímž by se Maďarsko dostalo do souladu s evropskými předpisy. "Zaujímáme nekompromisní a přísný postoj vůči mediálnímu obsahu přístupnému nezletilým, který propaguje sexuální násilí, manipulaci a vykořisťování," uvedl také šéf maďarské vlády.
Vítězství Magyarovy strany Tisza v dubnových parlamentních volbách znamenalo konec 16leté vlády Viktora Orbána, jehož politika vůči komunitě LGBT+ patřila mezi nejrestriktivnější v Evropě.
V sobotu Magyar oznámil, že jeho vláda změní zákon, který v roce 2020 prosadila Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz a který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry.
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