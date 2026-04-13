Magyar se rozjel: Szijjártó skartuje citlivé zprávy a televize připomíná Goebbelse

Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Muž, který suverénně porazil ve volbách Viktora Orbána, navíc obvinil dosavadního šéfa diplomacie ze skartace citlivých materiálů.
Dosavadní maďarský premiér Viktor Orbán za 16 let u moci podle kritiků proměnil Maďarsko v poloautoritářský stát, v němž vládní strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a omezili principy demokracie a plurality. Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila výplatu části peněz z evropských fondů.
Magyar, jehož strana podle výsledků voleb získala v parlamentu ústavní většinu, slibuje rozbít dosavadní systém, přijmout protikorupční opatření, zřídit úřad pro navrácení zpronevěřeného státního majetku a zakotvit v ústavě nejvýše osmileté funkční období předsedy vlády.
Magyar také slibuje, že nová vláda obnoví právní stát, pluralitní demokracii a systém brzd a protivah. Dodal, že tento mandát dal vítězům voleb maďarský lid, píše agentura MTI.
Na pondělní tiskové konferenci Magyar kritizoval to, co označil za lži a propagandu připomínající ministra nacistického Německa Josepha Goebbelse a Severní Koreu. Řekl, že propagandě a lžím čelil jako vůdce opozice a že podle něj měly uvést maďarskou veřejnost v omyl.
Na otázku o tajemství, jak zvítězit nad "státní stranou, disponující propagandou, tajnými službami a úřady na povel", Magyar odpověděl, že politika je o lidech, na což podle něj politici často zapomínají, stejně jako na to, že musí být pro lidi a musí pro ně odvádět práci. Řekl také, že sám se za poslední dva roky hodně naučil o důležitosti přímého kontaktu s lidmi. Uvedl, že jeho strana Tisza získala obrovský mandát, který s sebou nese také obrovskou zodpovědnost.
Magyar se podle MTI vyjádřil i k ministrovi zahraničních věcí Péteru Szijjártóvi. Ten podle médií náhle zmizel z veřejného dění, nezúčastnil se v neděli ani večerního dění ve volebním štábu premiéra Viktora Orbána. Magyar tvrdil, že Szijjártó "je stále na svém místě" a že v 10:00 dorazil na ministerstvo zahraničí, kde se spolu s nejbližšími spolupracovníky pustil do skartování dokumentů.
"Už několik dní víme, že ničení dokumentů začalo, a to nejen na ministerstvech," prohlásil Magyar. "Naším nejdůležitějším úkolem po předání moci bude získat každý dokument, který po skartaci zbude, aby země dál fungovala," dodal.
