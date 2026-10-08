Maduro s manželkou v USA čelí novým obviněním z mučení oponentů

Americké úřady proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho manželce Cilii Floresové ve čtvrtek vznesly nová obvinění z mučení politických oponentů ve Venezuele s cílem udržet se u moci, píší tiskové agentury. Pár už ve Spojených státech čelí obvinění z podílu na pašování drog.
Americká armáda 63letého Madura a 69letou Floresovou unesla z prezidentského paláce při útoku na Caracas 3. ledna. Pár je od té doby zadržován ve vazební věznici v newyorském Brooklynu. Oba u soudu obvinění z pašování drog do USA odmítli. Začátek soudního procesu se očekává 1. června 2027.
Právníci Floresové ve čtvrtek u soudu žádali soudce, aby ji s přihlédnutím k jejím problémům se srdcem propustil z věznice do domácího vězení v New Yorku. Někdejší venezuelská první dáma podle nich ve vězení zhubla 11 kilogramů a bylo jí řečeno, že možná bude muset podstoupit operaci srdce. Floresová trpí přetrvávajícími závratěmi a dušností a je možné, že v červenci prodělala menší infarkt, uvedli obhájci.
Prokurátoři s žádostí o její propuštění do domácího vězení nesouhlasili. Floresová by podle nich představovala nebezpečí pro veřejnost a hrozilo by u ní extrémní riziko útěku. Agentura Reuters později informovala, že soud žádost o přesun Floresové do domácího vězení zamítl. Soudce uvedl, že proti ní existují silné důkazy.
Dodal, že žena obdržela potřebnou péči a její zdravotní stav je podobný, jako když ji viděl v soudní síni 5. ledna poprvé. Právník Floresové namítal, že tehdy na sobě ještě měla obvazy z ošetření po únosu.
Obhájci páru už dříve požádali soudce o zamítnutí obžaloby proti Madurovi a Floresové s tím, že jako zahraniční hlava státu a první dáma mají imunitu.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa razii proti Madurovi označuje za precizní operaci v rámci trestního řízení, které bylo zahájeno již před šesti lety. Maduro se naopak považuje za válečného zajatce. Při lednovém předvedení před soud uvedl, že je nevinný, slušný člověk a právoplatný prezident své země.
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