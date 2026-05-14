Maduro je v USA v cele s 18 vězni. Čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s 18 dalšími vězni. Pravidelně telefonuje své rodině, čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn Nicolás Maduro Guerra německému týdeníku Der Spiegel.
V rozhovoru, zveřejněném ve středu, také popřel, že by jeho otec jakýmkoli způsobem pomáhal k pašování kokainu do USA.
„Moje rodina nemá nic společného s drogami ani s teroristy. Tohle všechno je politický proces,“ řekl 35letý Madurův syn německému týdeníku ve své kanceláři v Caracasu, z níž je výhled na vojenské letiště La Carlota, kam letos 3. ledna dopadaly americké bomby. Ten den USA bombardovaly několik míst ve Venezuele, zatímco americké speciální jednotky unesly prezidenta Madura a jeho manželku Cilii Floresovou.
Navzdory stupňujícímu se napětí s americkou vládou prezidenta Donalda Trumpa koncem loňského roku, letošní vojenská operace rodinu Madurových i venezuelskou vládu zaskočila.
„Neočekávali jsme, že zaútočí na Caracas,“ řekl Maduro junior, který býval považován za „korunního prince“ režimu a od ledna 2021 je poslancem parlamentu.
„Všechno se seběhlo velmi rychle“
„Všechno se to stalo velmi rychle. O několik dní později, když mi dali jeho telefon, který jeho únosci zřejmě ve spěchu zapomněli, jsem v našem chatu našel zvukovou zprávu, kterou si nahrál, ale nestačil ji odeslal,“ popsal Madurův syn, zatímco na chodbě stála jeho ochranka.
Ve zprávě podle něj mimo jiné bylo, že venezuelský lid by měl dál bojovat a že Venezuela nikdy nebude kolonií. Tento týden Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela zakreslena jako 51. americký stát.
Maduro mladší také popsal, jak den únosu nesla jeho rodina. „Prosím, odpusťte mi slzy. Mám sedm dětí, které k dědečkovi vždycky měly velmi blízko. Naposledy jsme ho viděli 31. prosince na křtu mé nejmladší dcery. Měli jsme se znovu vidět 3. ledna, ale pak se to stalo. Holky v noci probudil zvuk bomb,“ uvedl s tím, že děti se na dědečka často ptají a kreslí mu obrázky, které rodina posílá do New Yorku.
„Zpočátku, když byl ještě na samotce, každé ráno hodinu cvičil,“ řekl také syn exprezidenta z jeho prvního manželství s Adrianou Guerraovou, přezdívaný Nicolasito.
Čte Bibli a učí se anglicky
„Od velikonočního týdne je ve společné cele s 18 dalšími vězni. Polovina z nich, jak říká, mluví španělsky. Mluví s nimi, dívá se na televizi a učí se trochu anglicky,“ popsal. Dodal, že Maduro se v cele setkal i s americkým rapperem, který si říká Tekashi69.
Německému týdeníku také Madurův syn řekl, že jeho otec mu volá každý den kolem sedmé večer. Čas v cele tráví také čtením bible. „Samozřejmě, že mám obavy, zejména o jeho zdraví. Můj otec vždycky jedl velmi zdravě: hodně zeleniny, málo cukru. Nyní konzumuje převážně sacharidy, vysoce zpracované potraviny a příliš mnoho soli,“ dodal.
Maduro junior připustil, že vláda jeho otce, který byl prezidentem od roku 2013, udělala chyby a dopustila se excesů, za které by se režim měl omluvit. Na dotaz, co považuje za excesy, uvedl jako příklad činnost policie a soudní systém, který podle něj ne vždy zaručoval spravedlivé procesy.
Madurův režim čelil dlouhá léta kritice za porušování lidských práv a za represe vůči opozici. Řadě politiků ve vykonstruovaných procesech zakázal kandidovat ve volbách a mnozí kritici Madurovy vlády skončili ve vězení.
Po Madurově únosu Trumpova vláda podpořila ve vedení Venezuely její tehdejší viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, dlouholetou přední představitelku tamního autoritářského režimu. Ta od té doby s USA spolupracuje a otevírá místní, zejména ropný, průmysl zahraničnímu kapitálu. Washington, který za to postupně ruší sankce vůči venezuelskému režimu, má také pod kontrolou příjmy venezuelské vlády z prodeje ropy, které mají být podle Trumpa využity i na obnovu zastaralé energetické infrastruktury země.
Změny, které letos venezuelská vláda provádí, se týkají zejména ekonomiky, ačkoliv opozice naléhá na uspořádání prvních svobodných voleb po deseti letech. Ani vláda, ani Washington zatím o termínu voleb nehovoří. Přitom americká vláda neuznala Madurův mandát z roku 2024, které podle ní i podle opozice vyhrál Edmundo González, kandidát největší opoziční aliance. Podle analytiků dal Trump přednost vládě Madurovy viceprezidentky proto, aby v zemi udržel stabilitu pro své podnikatelské plány.
