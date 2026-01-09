Madura soudí v New Yorku 92letý soudce. Ten se dříve postavil i Donaldu Trumpovi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro si spolu s manželkou Cillií Floresovou v pondělí vyslechli obvinění z narkoterorismu. Celý případ bude soudit 92letý soudce Alvin Hellerstein, který už v minulosti řešil celou řadu významných kauz. Maduro jakékoliv obvinění odmítl a označil se za válečného zajatce.
Madurův případ dostal na starost soudce Alvin Hellerstein. Ten zahájil pondělní soud s Madurem slovy, že chce spravedlivý proces pro svrženého venezuelského vůdce. Ten v pondělí odmítl jakékoliv obvinění z narkoterorismu a prohlásil se za válečného zajatce.
Další slyšení s Madurem stanovil soudce na 17. března. Do té doby bude Maduro trávit čas v detenční vazbě v newyorském Brooklynu. Ta je proslulá špatnými podmínkami a porušováním občanských práv.
Do funkce jmenoval Alvina Hellersteina v roce 1998 americký prezident Bill Clinton. Nyní 92letý soudce má za sebou velké množství ostře sledovaných kauz. A byl to právě on, kdo rozhodl, že použití zákona o ochraně před nepřátelskými cizinci z roku 1798, jak ho využil prezident Donald Trump proti venezuelským migrantům v USA, je protiústavní.
Právníci popisují Hellersteina, který je vyznáním ortodoxní žid, jako přísného, bystrého a skutečně spravedlivého soudce, píše deník The Times of Israel.
Kromě již zmíněných případů rozhodoval Hellerstein po 11. září 2001 o několika žalobách, které se týkaly dopadu teroristických útoků na Světové obchodní centrum. Dále pak řešil kauzu sexuálního obtěžování mnoha žen, ve které byl obviněn bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein. Kromě toho také soudil Michaela Cohena, bývalého právníka Donalda Trumpa.
ŽIVĚMacinkovu tiskovku narušil nález záhadného balíčku, delegace se přesunula do krytu
Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou k členství Ukrajiny v NATO, řekl na závěr své návštěvy Ukrajiny ministr zahraničí Petr Macinka. Jeho tiskový briefing se měl původně konat na české ambasádě, delegace i novináři se ale museli přesunout do krytu. Důvodem byl nález neznámého balíčku před českým velvyslanectvím.
Metnar po požáru ve Švýcarsku zadal prověření požární bezpečnosti v klubech
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zadal generálnímu řediteli hasičů prověření požární bezpečnosti v klubech a nočních podnicích v Česku. Jde o reakci na novoroční tragický požár v baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana, který si vyžádal desítky obětí. Kontroly začnou příští týden, jejich vyhodnocení bude v září. V pátek večer to oznámilo ministerstvo vnitra.
Loprais vyhrál etapu Dakaru, Macík přišel o vedení. Prokopa vystrašilo civilní auto
Aleš Loprais byl nejrychlejší mezi kamiony v 6. etapě Rallye Dakar a posunul se na průběžné třetí místo. Martin Macík ztratil přes tři čtvrtě hodiny a přišel o vedení, v němž ho vystřídal Nizozemec Mitchel van den Brink.
Domů ani nedoletíme, bál se trenér stříbrných juniorů. Myslel, že jde o mstu Kanaďanů
S dvoudenním zpožděním se dnes z mistrovství světa juniorů do Prahy vrátila evropská část stříbrného týmu českých hokejistů. Nepříznivé počasí zkomplikovalo odlet hráčů a členů realizačního týmu z USA a poté i z Londýna do Prahy.
Rozšiřování NATO jako důvod k válce na Ukrajině? Filip Turek měl v Kyjevě jasno
Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek vyjmenoval, kde všude vidí důvody, které vedly k válce na Ukrajině. Mimo jiné zmínil zahraniční politiku supervelmocí a také rozšiřování NATO. To vše prohlásil před budovou, kterou před příjezdem české delegace zasáhly ruské drony. „Myslím si, že to všichni vědí a že se to smí říkat,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz, který je právě na Ukrajině.