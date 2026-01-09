Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Madura soudí v New Yorku 92letý soudce. Ten se dříve postavil i Donaldu Trumpovi

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Venezuelský prezident Nicolás Maduro si spolu s manželkou Cillií Floresovou v pondělí vyslechli obvinění z narkoterorismu. Celý případ bude soudit 92letý soudce Alvin Hellerstein, který už v minulosti řešil celou řadu významných kauz. Maduro jakékoliv obvinění odmítl a označil se za válečného zajatce.

FILE PHOTO: U.S. District Judge Alvin Hellerstein
Americký okresní soudce Alvin Hellerstein předsedá federálnímu soudu na Manhattanu v New Yorku, 27. června 2023. REUTERS/Jane Rosenberg/Archivní fotoFoto: REUTERS
Reklama

Madurův případ dostal na starost soudce Alvin Hellerstein. Ten zahájil pondělní soud s Madurem slovy, že chce spravedlivý proces pro svrženého venezuelského vůdce. Ten v pondělí odmítl jakékoliv obvinění z narkoterorismu a prohlásil se za válečného zajatce.

Další slyšení s Madurem stanovil soudce na 17. března. Do té doby bude Maduro trávit čas v detenční vazbě v newyorském Brooklynu. Ta je proslulá špatnými podmínkami a porušováním občanských práv.

Související

Do funkce jmenoval Alvina Hellersteina v roce 1998 americký prezident Bill Clinton. Nyní 92letý soudce má za sebou velké množství ostře sledovaných kauz. A byl to právě on, kdo rozhodl, že použití zákona o ochraně před nepřátelskými cizinci z roku 1798, jak ho využil prezident Donald Trump proti venezuelským migrantům v USA, je protiústavní.

Právníci popisují Hellersteina, který je vyznáním ortodoxní žid, jako přísného, bystrého a skutečně spravedlivého soudce, píše deník The Times of Israel. 

Reklama
Reklama
Související

Kromě již zmíněných případů rozhodoval Hellerstein po 11. září 2001 o několika žalobách, které se týkaly dopadu teroristických útoků na Světové obchodní centrum. Dále pak řešil kauzu sexuálního obtěžování mnoha žen, ve které byl obviněn bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein. Kromě toho také soudil Michaela Cohena, bývalého právníka Donalda Trumpa.

Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Czech Republic's Foreign Minister Macinka visits Kyiv
Czech Republic's Foreign Minister Macinka visits Kyiv
Czech Republic's Foreign Minister Macinka visits Kyiv

ŽIVĚMacinkovu tiskovku narušil nález záhadného balíčku, delegace se přesunula do krytu

Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou k členství Ukrajiny v NATO, řekl na závěr své návštěvy Ukrajiny ministr zahraničí Petr Macinka. Jeho tiskový briefing se měl původně konat na české ambasádě, delegace i novináři se ale museli přesunout do krytu. Důvodem byl nález neznámého balíčku před českým velvyslanectvím.

Techno, party, tanec, ilustrační foto
Techno, party, tanec, ilustrační foto
Techno, party, tanec, ilustrační foto

Metnar po požáru ve Švýcarsku zadal prověření požární bezpečnosti v klubech

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zadal generálnímu řediteli hasičů prověření požární bezpečnosti v klubech a nočních podnicích v Česku. Jde o reakci na novoroční tragický požár v baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana, který si vyžádal desítky obětí. Kontroly začnou příští týden, jejich vyhodnocení bude v září. V pátek večer to oznámilo ministerstvo vnitra.

Reklama
Filip Turek na návštěvě Ukrajiny.
Filip Turek na návštěvě Ukrajiny.
Filip Turek na návštěvě Ukrajiny.

Rozšiřování NATO jako důvod k válce na Ukrajině? Filip Turek měl v Kyjevě jasno

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek vyjmenoval, kde všude vidí důvody, které vedly k válce na Ukrajině. Mimo jiné zmínil zahraniční politiku supervelmocí a také rozšiřování NATO. To vše prohlásil před budovou, kterou před příjezdem české delegace zasáhly ruské drony. „Myslím si, že to všichni vědí a že se to smí říkat,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz, který je právě na Ukrajině.

Reklama
Reklama
Reklama