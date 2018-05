Madsen se odvolal proti doživotí za vraždu novinářky v ponorce. Samotný rozsudek nezpochybnil

před 3 minutami

Svou oběť dánský konstruktér podle soudu mučil, sexuálně zneužil, zavraždil a její mrtvé tělo pak rozřezal a hodil do moře.

Kodaň - Dánský konstruktér Peter Madsen se odvolal proti doživotnímu trestu, který mu v dubnu uložil soud za loňskou brutální vraždu švédské novinářky Kim Wallové v jeho ponorce. Madsen však nezpochybnil samotný rozsudek, informovala podle agentury AFP dánská prokuratura.

Peter Madsen byl uznán vinným z vraždy Kim Wallové, ale odvolal se pouze proti délce trestu, sdělil AFP mluvčí dánské prokuratury Simon Gosvig.

Sedmačtyřicetiletý Madsen byl 25. dubna odsouzen k doživotnímu trestu za vraždu 30leté Wallové na své ponorce loni v srpnu. Svou oběť podle soudu mučil, sexuálně zneužil, zavraždil a její mrtvé tělo pak rozřezal a hodil do moře.

AFP připomíná, že doživotní trest v Dánsku reálně znamená v průměru 16 let strávených za mřížemi. Prokuratura ale na základě dánského trestního zákoníku požádala, aby byl odsouzený ve vězení držen tak dlouho, dokud bude považován za nebezpečného.

Vynálezce původně tvrdil, že novinářku, která ho kvůli psaní reportáže doprovázela na plavbě ponorkou, v pořádku vysadil na břehu. Později prohlásil, že zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Pak výpověď ještě jednou změnil a řekl, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na jeho venkovní palubě. Madsen nicméně přiznal, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře. Ponorku nechal záměrně ztroskotat, sám se ale zachránil.

Trup novinářky bez končetin a hlavy našel deset dní po jejím zmizení cyklista na pláži na kodaňském předměstí. O několik týdnů později nalezli policejní potápěči další části těla novinářky v plastových pytlích zatížených kovem v kodaňské zátoce Köge. Podle soudních lékařů Wallová zemřela v důsledku nedostatku vzduchu v plicích, což mohlo nastat při podřezání nebo fyzickém udušení oběti.

Madsen přibližně čtyřicetitunové a 18 metrů dlouhé plavidlo UC3 Nautilus zkonstruoval, a vytvořil tak největší amatérsky postavenou ponorku na světě. Wallová o plavidle psala reportáž a na jeho palubě byla s Madsenem 10. srpna sama. Psala mimo jiné pro list The New York Times, The Guardian nebo pro časopis Time.