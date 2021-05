Madridské volby vyhrála pravicová politička, která odmítala některá covidová opatření

V úterních volbách v madridské autonomní oblasti, které i přes koronavirová opatření provázela rekordní účast, zvítězila pravicová Lidová strana (PP), která více než zdvojnásobila své zastoupení v regionálním parlamentu. Nebude v něm ale mít absolutní většinu a vládnout bude zřejmě s podporou krajně pravicové strany Vox.

Některá místní média označila úterní hlasování za referendum o postupu španělské vlády v této pandemii, protože vítězka voleb a dosavadní šéfka regionální vlády Isabel Díazová Ayusová proslula odmítáním některých protikoronavirových opatření vyhlášených španělskou vládou. Loni je tato dvaačtyřicetiletá politička i napadla u soudu. Madridský region přitom patřil v pandemii k nejhůře postiženým a nyní jsou tam čísla nákaz v přepočtu na obyvatele druhá nejhorší v zemi.

"V Madridu opět zvítězila svoboda!" prohlásila v úterý večer Díazová Ayusová, zatímco její příznivci volali "svoboda, svoboda", heslo její volební kampaně. Lidovci obsadí ve 136členném parlamentu 65 křesel, dosud jich měli 30. Podle deníku El País jde o třetí nejlepší výsledek PP ve volbách v madridském regionu, kde tato strana vládne od roku 1995. K absolutní většině 69 mandátů ale bude PP opět potřebovat podporu další strany. Strana Vox už uvedla, že Díazovou Ayusovou podpoří při hlasování o důvěře, aniž by za to chtěla jít do vlády. Ve středu Díazová Ayusová v rozhlase řekla, že stranu Vox do své vlády "vezme, pokud budou chtít".

Šéf lidovců Pablo Casado označil volby v madridském regionu za "hlasování o důvěře" španělské vládě a vítězství lidovců za "začátek nové éry ve španělské politice". Socialisté Pedra Sáncheze, kteří předchozí volby v Madridu v roce 2019 vyhráli, ale bez dostatečné podpory pro sestavení regionální vlády, v úterý zaznamenali nejhorší výsledek v historii v tomto regionu. V parlamentu obsadí 24 křesel, to je o 13 méně než měli po předchozích volbách.

K volebním urnám v madridském regionu přišel i přes pandemii covidu-19 rekordní počet voličů (76,2 procenta), před dvěma lety byla volební účast 64,3 procenta. Před volebními místnostmi se tvořily celý den dlouhé fronty kvůli tomu, že voliči museli dodržovat bezpečnou vzdálenost. I po 20:00, kdy se měly volební místnosti uzavřít, mohli ještě odevzdat hlas voliči, kteří stáli ve frontě.

"Působivý volební úspěch trumpistické pravice, kterou reprezentuje Ayusová, je tragédií pro zdravotnictví, školství i veřejné služby," komentoval výsledky úterních voleb levicový lídr Pablo Iglesias, jehož formace Podemos v koalici s menší levicovou stranou získala deset křesel (o tři více než měla dosud) a který v noci na středu oznámil odchod z politiky. Nahradit by ho mohla v čele strany španělská ministryně práce a sociálních věcí Yolanda Díazová, píší místní média.

Iglesias se v březnu kvůli madridským volbách vzdal křesla místopředsedy ve španělské vládě i poslaneckého mandátu. Do voleb šel podle svých slov proto, aby "zastavil fašismus" a zabránil vstupu krajní pravice do regionální vlády. Volební kampaň v Madridu provázela ostrá rétorika poté, co několik politiků, včetně Iglesiase či ministra vnitra, dostalo výhrůžné dopisy s nábojnicemi.