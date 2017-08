Madrid propustil Erdoganova kritika zatčeného na žádost Turků

před 14 minutami

Španělské úřady v neděli propustily německého spisovatele tureckého původu Dogana Akhanliho. Tento kritik prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana byl zatčen v sobotu na žádost Turecka. Akhanli ale nesmí opustit Madrid do doby, než bude rozhodnuto o jeho případném vydání. Čeho se podle Ankary dopustil, není jasné, uvádí agentura DPA. Turecké úřady mají nyní 40 dní na to, aby Španělsku předaly žádost o vydání a odůvodnily ji. Šedesátiletý Akhanli byl v 80. a na začátku 90. let v Turecku vězněn za své opoziční aktivity, k nimž patřilo vydávání levicových novin a kniha o genocidě Arménů. Od 90. let žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem, má jen německé občanství.

